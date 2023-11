Nemcsak a székelyek szeretik a Helyénvalót!

A Helyénvaló nem csak a székelyföldi emberek számára jól csengő márkanév. Olyan romániai hírességek is vásárolnak rövid úton helyi termelőktől, mint Silvia Teodorescu, a méltán népszerű Cronicari Digitali podcastműsor alapítója. Az ő tapasztalatait ismerhetjük meg a következőkben.

„Két nagyszerű élményem is van a székelyudvarhelyi Helyénvalóval” – kezdte a beszélgetést a fővárosban élő médiaszemélyiség. „Az első a 2020-as évhez köthető, amikor húsz újságírótársammal a Via Transilvanica-féle csapattal Székelyudvarhelyen jártunk, és meglátogattuk a Helyénvaló üzletét.

Az egész olyan volt, mintha egy csoport kisgyerek szabadult volna be a boltba: mindenki a polcokon lógott, nézegettük és olvasgattuk az édességek neveit és összetevőit, megcsodáltuk a helyben készített tésztaféléket, de a hústermékek is elkápráztattak”

– emlékezett vissza a bő három évvel ezelőtti történésekre Silvia Teodorescu, aki azóta is rendszeres vásárlója a Helyénvalónak.

„A másik történet a 2022-es bukaresti termelői vásárhoz köthető. Ezen a rendezvényen az ország minden pontjáról képviseltették magukat helyi termelők, többek között ez a vagány székelyudvarhelyi csapat is. A rendezvény végén megsúgták, hogy

ha kétszer ennyi tradicionális terméket hoztak volna el a fővárosba, azt is biztosan eladják”

– mondta nevetve beszélgetőpartnerünk, aki szerint a bukaresti vásárlók is nagyon elégedettek voltak a székelyföldi gazdák által megtermelt, rövid úton értékesített termékekkel.

A Civitas Alapítvány immár három évtizede támogatja a helyi gazdákat, és törekszik arra, hogy a termékeket 70 kilométeres körzetből szerezzék be, amely elképzelésnek Silvia Teodorescu is nagy rajongója.

– állítja a Râmnicu Săraton született műsorvezető, aki arra is külön felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy

