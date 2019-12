Nem szabályozzák, hogy ki parkolhat a tömbházak mellé

Délelőttönként is majdnem mindig tele vannak a parkolóhelyek, délután, este szinte lehetetlen szabad helyet találni • Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi városháza közterület-rendezési osztálya több mint két éve szorgalmazza, hogy a hivatal jelölje ki és adja bérbe a tömbházak között, mellett lévő parkolóhelyeket. A szakigazgatóság szerint így szabályozni lehetne a parkolóhiányt és ki lehetne tiltani a tömbházak környékéről a céges autókat. A tervezetet már többször elhalasztották a városi tanácsüléseken, de novemberben újra napirendre tűzték.

A tervezet tárgyalása előtt felszólalt a Szabadság utcai tömbházakat adminisztráló tulajdonosi társulás elnöke, Ioan Petri, mondván, fontos lenne, hogy kijelöljék és a lakóknak odaadják a parkolóhelyeket, ezáltal szabályozva, hogy ki parkolhat a tömbházak mellé. A téma kapcsán Ungvári Csongor, a Marosszéki Közösségi Alapítvány képviselője elmondta, nemrég szerveztek egy parkolással kapcsolatos közvitát, amelyen a részvevők abban értettek egyet, hogy

inkább emeletes parkolóházakat kellene építeni városszerte és nem névre szólón kiosztani a parkolókat.

Ungvári szerint a színház mögött, illetve a Maros pláza szomszédságában is van emeletes parkolóház megépítésére alkalmas hely, és a lakótelepeken is lehetne találni megfelelő területeket. A lakótelepeken lévő parkolóhelyek bérbe adása nem lehet hosszú távú megoldás, ráadásul ellenségeskedést szítana a lakók között is, hiszen nyilvánvaló, hogy nem minden gépkocsi-tulajdonosnak jutna parkolóhely.

Sergiu Papuc alpolgármester arról beszélt, hogy ahhoz a tömbházhoz, ahol ő lakik, csupán 3–4 parkolóhely tartozik, miközben van olyan család, amelynek két autója is van. Véleménye szerint az engedély nélkül felépített betongarázsok lebontása jelentene megoldást. Mint kifejtette,

ha 10–15 betongarázst elbontanának, helyükre máris lehetne emeletes parkolóházat építeni, ahol több tíz autó elférne.

A lakónegyedekben, jól kiválasztott helyre lehetne ezeket felhúzni, és az valós megoldást jelentene az akut parkolóhelyhiányra. Végül a szakigazgatóság tervezetét leszavaztak. Abban azonban nem egyeztek meg, hogy kinek a feladata lesz a leendő parkolóházak helyszínének kijelölése és a megépítésükhöz szükséges eljárások elindítása.