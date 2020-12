„Nem örülünk” – jött Kelemen Hunor RMDSZ-elnök őszinte válasza arra az újságírói kérdésre, hogy mit gondol az AUR rövidítésű vadonatúj romániai párt parlamenti bejutásáról. Kelemen nem hiába nyilatkozott elkeseredetten azon a vasárnap esti sajtótájékoztatón, amely csak arról kellett volna szóljon, hogy „örülünk”.

Az RMDSZ a megszerzett hat százalékával biztosan ott lesz a román parlamentben – ez a jó hír –, ám ott egy olyan formációval kell majd hadakoznia, amely nagyon sokat – a megszerzett nyolc százalékából legalább hármat – köszönhet az úzvölgyi betonkereszteknek. A fennmaradó öt százalék egyéb „apróságokból” jött össze, például koronavírus-tagadásból, az ehhez kapcsolódó összeesküvés-elméletek terjesztéséből és idegengyűlöletből.

A választások legnagyobb meglepetését hozó párt, a Románok Egyesüléséért Szövetség (röviden AUR) vezetője, George Simion ismerős lehet számunkra, hiszen tavaly ő szervezett többezres felvonulást az úzvölgyi katonatemetőbe, miután állítása szerint a sírkertnél magyar nemzetiségűek bántalmazták őt. Gyakorlatilag ezzel a tettével – és az őt ért sérelmek világgá kürtölésével – indult el a politikai karrierje.

Az úzvölgyi események mindenki előtt ismertek, ezért most inkább azon érdemes elmélkedni (habár sok értelme nincs), hogy a hamarosan megalakuló új román parlament nyolcszázalékos pártja lenne-e a mindössze tavaly létrehozott AUR, ha a székelyföldi politikai alakulatok és intézmények nem várják meg, amíg az úzvölgyi katonai temetőben engedély nélkül betonkereszteket és emlékművet építtet Dormánfalva önkormányzata.

De megvárták. Másfél év távlatából – is – kijelenthetjük:

történelmi tévedés volt várni.

Igen, mert az immár politikai pártként működő, és az RMDSZ-nél is lényegesebb választói felhatalmazást szerző AUR innentől kezdve ott és annyiszor rúghat a magyarságba, ahol és ahányszor csak akar. Akárhány magyarellenes törvénytervezetet benyújthat, amire lesz is hajlandóság, hiszen tudni kell azt is, hogy a párt egyik oszlopos tagja maga Dan Tanasă, a magyarellenességéről jól ismert blogger – immár politikus.

Az elmúlt évtizedek magyarellenes pártjai még sosem voltak ennyire közel hozzánk, Székelyföldhöz.

Hallottunk ugyan egy Nagy-Románia Pártról és annak vezetőjéről, bizonyos Vadim Tudorról, ő azonban nagyon távolinak – és épp ezért veszélytelennek – tűnt. A székelyföldi alapítótagokkal is „büszkélkedő” AUR (Tanasă sepsiszentgyörgyi) azonban félelmetesen közel került hozzánk; és bármikor felvonulhat, tüntethet, provokálhat Úzvölgyében, Szejkefürdőn, a Madarasi Hargitán. Vagy akár Csíksomlyón.

Az RMDSZ elnöke tehát érthető módon nem örül. Érthető, hiszen Kelemen Hunor nagyon jól tudja, mit fog hozni a parlamentben az elkövetkezendő időszak. Várjunk néhány hónapot, és megtudjuk mi is.