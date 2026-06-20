Nem lesz ellenjelöltje Bolojannak a PNL rendkívüli kongresszusán

Ilie Bolojan PNL-elnök szombaton benyújtotta jelöltségét a pártelnöki tisztségre, amiről a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vasárnapi rendkívüli kongresszusa dönt.

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A PNL közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – Bolojan a Hagyományokra épülő modernizáció című elnöki programindítvánnyal és az általa javasolt pártvezetés tagjaival együtt nyújtotta be jelöltségét.

A pártelnök az első alelnöki tisztségre Dan Motreanut, a főtitkári tisztségre Robert Sighiartăut jelölte. Alelnöknek Mircea Abrudeant, Ioan Popát, Siegfried Mureșant, Oana Gheorghiut, Alexandru Murarut, Dragoș Pîslarut, Florin Romant és Gabriela Horgát javasolja.

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A jelöltségek és programindítványok benyújtásának határideje szombaton 17 órakor járt le a PNL országos tanácsa által jóváhagyott menetrend szerint.

A PNL közleménye szerint Bolojannak nem lesz ellenjelöltje a rendkívüli tisztújító kongresszuson.

Nem jelölteti magát az első alelnöki tisztségre Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu bukaresti főpolgármester szombaton a Facebook-oldalán bejelentette, hogy az ellene indított büntetőeljárás miatt nem indul a Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöki tisztségéért a vasárnapi kongresszuson.

A politikus bejegyzése szerint PNL rendkívüli kongresszusa közép- és hosszú távon meghatározó lesz Románia iránya szempontjából. Közölte, hogy párttársai széles körű támogatásukról biztosították, és felkérték, hogy szálljon versenybe az első alelnöki posztért.