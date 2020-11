Nem is tesztelték, mégis Covid-pozitív eredményről kapott értesítést

Egy pozitív Covid-teszteredmény senki által nem várt értesítés, de annak igazán váratlan, akit nem is teszteltek • Fotó: Árvai Károly/MTI

A Csíkcsicsóban élő Gegő Emőke múlt héten, szerdán este 11 óra után kapott sms-t egy négy számjegyből álló központi rövidszámról, és teljesen megdöbbent, amikor elolvasta, ugyanis a román nyelvű üzenetben az állt, hogy az aznap elvégzett koronavírustesztje pozitív lett, maradjon otthon, vegye fel a kapcsolatot háziorvosával, és ha közepes vagy súlyos tünetek jelentkeznek nála, hívja a 112-es sürgősségi segélyhívó számot.

Nem tesztelték

A nő számára azért volt megdöbbentő és teljesen érthetetlen az értesítés, mert ő nem járt koronavírusteszten. „Nekem tesztet sose csináltak, tehát egyáltalán nem voltam tesztelve.

Én arrafelé se mentem, nem is jelentkeztem, nem is iratkoztam, tehát nem volt ahonnan tudják a telefonszámomat

– fogalmazott, megjegyezve, hogy hallott még korábban ilyen történetet, de kételkedő volt, amíg meg nem történt vele is. Amint arról beszámolt, még aznap este felhívta a megyei egészségügyi igazgatóság ügyeleti vonalát, ahonnan azt a magyarázatot kapta, hogy valószínűleg rosszul olvashatóan jegyezték le a valódi Covid-fertőzött telefonszámát, így kaphatta meg tévedésből ő az üzenetet. Ő valószínűnek tartja, hogy a megyében történt az elírás, ugyanis tudomása szerint a rövid számot, amelyről az sms-t kapta, a tűzoltóságnál működő megyei operatív törzs, illetve az egészségügyi igazgatóság használja, noha úgy értesült, hogy november elseje óta országszerte erről a számról értesítik a Covid-pozitívvá vált fertőzötteket.

Mondtam, hogy nincs azzal gond, ha elírták a telefonszámot, de aki igazából meg kellett volna kapja, és aki tényleg pozitív, az most jár-kel a nagyvilágban és megfertőz még akárhány embert?

– mondta el a benne elsőként felmerült kérdést a tévedéssel kapcsolatban. Azóta többekkel is beszélt az esetről, és arról számolt be, hogy legalább három csíkszéki ismerősével fordult elő hasonló.

Apósát háromszor is tesztelték

Gegő Emőke jelenleg karanténban van, ugyanis Covid-kontaktszemély: apósa – aki vele egy időben szintén hasonló sms-t kapott – megfertőződött. Az ő története viszont a fordítottja annak, ami a menyével megesett: őt háromszor is letesztelték, de csak a harmadik teszt vált pozitívvá, miközben már az első alkalommal is a koronavírus gyanúját felvető tünetekkel vitték kórházba. Első alkalommal láz és tüdőgyulladás-gyanú miatt küldte kórházba a háziorvos, ahonnan egy sztetoszkópos vizsgálat és egy mintavétel után hazaengedték. A tünetei nem múltak, a háziorvos injekciót is felírt a férfinak, amit egészségügyben dolgozó menye adott be, de néhány nap múlva újra jobbnak látták kórházba vinni a tünetek miatt. Akkor ismét letesztelték a férfi, de a második laboreredmény is negatív volt. A kórházi osztályon, ahová beutalták, újból mintát vettek, és végül az vált pozitívvá a laborelemzés során – számolt be a történetről Gegő Emőke. Megjegyezte viszont, hogy a telefonszáma az apósa által sem kerülhetett be a rendszerbe, ugyanis nem ő van megadva kontaktszemélyként a kórházban.

Nem kallódhat el a valódi fertőzött

A téves üzenettel kapcsolatban megkerestük a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóságot. Tar Gyöngyi, az intézmény vezetője elmondta, ez az első ilyen eset, amelyről tudomást szerez, nem értesült még hasonlóról.

Az okot illetően az ő feltételezése is az, hogy rosszul olvashatóan írhattak le egy számot a tetőtől talpig védőruhába öltözött asszisztensek egy mintavételkor.

Ez megtörténhet, hiszen kesztyűben nehézkes az adatok lejegyzése – véli. Kellemetlen, és elnézést kérnek a téves üzenetért, üzente Tar Gyöngyi, ugyanakkor arra kéri azokat, akikkel esetleg hasonló történik, hogy hívják fel a megyei egészségügyi igazgatóságot vagy írjanak e-mailt az intézmény epidem@aspharghita.ro címére annak érdekében, hogy az igazgatóság tudomást szerezzen arról: valaki, aki valóban fertőzött, nem kapta meg az értesítést.

Az egyébként nem történhet meg, hogy „elkallódik” egy fertőzött, ugyanis a valódi Covid-pozitív személy háziorvosát is értesítik a teszteredményről, így azon a vonalon az igazi érintett is tudomást szerez a pozitív eredményről

– tudtuk meg Tar Gyöngyitől.

Egyedi esetben reménykednek

A megyei egészségügyi igazgatóság vezetője a tévedés okával kapcsolatban azt is elmondta, éppen a félrement üzenet napján kezdték el élesben használni az országszerte bevezetett új Covid-platformot, ami egy központosított online felület, ahová bekerülnek a fertőzöttek adatai. Párhuzamosan azonban a régi rendszerbe is bevezetik az adatokat, ugyanis

az új platform még tesztidőszakban van, az alkalmazottak is tanulják még a működését, így előfordulhatnak tévedések.

Az intézmény vezetője tisztában van vele, hogy az ilyen tévedések „újabb lovat adhatnak” a járványtagadók alá, kérdésünkre azonban elmondta, a Covid-statisztikára nincsenek hatással az ilyen esetek, oda ugyanis tévedés esetén is csak egy eset kerül be, amely a személyi szám alapján azonosítható, a gondot inkább az jelenti, hogy egyéni szinten félremegy az intézkedés a tévesen bevezetett telefonszám miatt. „Reméljük, hogy ez nem fog gyakran megtörténni, de előfordulhatnak ilyen bakik, ezért mindenkinek a támogatását kérem abban, hogy ezeken minél hamarabb jussunk túl” – fogalmazott a megyei járványtani hatóság vezetője.