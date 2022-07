Nehéz hónapokra készülnek Hargita Megye Tanácsánál

2022. július 28., csütörtök

Ismét kitiltják az autókat hétvégente Marosvásárhely központjának egy részéről

A marosvásárhelyi közlekedési rendőrség jóváhagyta a városháza kérését, így hétvégenként újra „kitiltják” a gépkocsikat Marosvásárhely főteréről. Korábban is volt ilyen korlátozás, de ahogy akkor, most is vannak elégedetlen városlakók és gépkocsivezetők.