Nehéz évad után Kollokviumra készül a Figura Stúdió Színház

olyan épületben kellett kialakítaniuk a működésükhöz szükséges teret, ahol gyakorlatilag csak a falak voltak, hiányzott például a vezetékes víz és a villany is.

Ha sokáig nem is volt saját játékterük, nem álltak le, „vándorszínházként” működtek:

Próba- és játszótermek hiányában átalakult a színház működése, viszont a munka nem állt meg, ugyanis a nehézségek ellenére a színházi év során a Figura nyolc, különböző műfajú előadást mutatott be, valamint egy színházi late-night show-val is színesítette repertoárját – ismertette az elmúlt évüket Albu István, a társulat igazgatója.

Összesen több mint 15 ezer néző látta az előadásaikat. A fesztiválmeghívások mellett az ország több nagyvárosában, valamint a Gyergyói-medence településein is megfordult a csapat a Színházon kívül program részeként.

Hirdetés

Az évad során két színésszel bővült a társulat Barti Lehel András és Pascu Tamara személyében, valamint Bartis Ernő műszaki munkatársként csatlakozott a munkaközösséghez. Távozójuk is van: Sosovicza Annát a június 30-án sorra kerülő Behívó színházi late-night show keretén belül láthatja a közönség utoljára gyergyói színészként.

Már a jövőre készülnek

Júliustól elvileg jön a szünet, de ez alatt sem áll le a munka. Amellett, hogy július 31-én a Gyulai Várszínház nyári évadában látható a Portugál című előadás, és az augusztus 3–6. közötti Egyfeszt összművészeti fesztiválon is több előadást játszanak, már elkezdődött a jövő évad első premierjének próbafolyamata is. A Nézőművészeti Kft. munkatársaival közösen szeptember elején mutatják be a Figura újabb tantermi előadását.

Október 18–31. között pedig a XIV. Nemzetiségi Színházi Kollokviumot szervezik meg három városban. Gyergyószentmiklóson lesz a központ, de a fesztivál keretében Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is számos produkció lesz látható.