Négy konyha ízei „csatáznak”

Kétnapos rendezvényre várják a kikapcsolódni vágyókat Csíkszentmiklósra a hétvégén, ahol idén is megszervezik a Konyhák Csatája gasztronómiai rendezvényt.

Irányjelző táblákkal és buszokkal is megkönnyítik a Csíkszentmiklósra való kijutást • Fotó: Gecse Noémi

Szombaton reggel nyolc órától fúvószenekar muzsikája hívja fel a helyiek figyelmét arra, hogy változatos programon vehetnek részt a nap folyamán, amelynek megnyitóját tíz órától tartják, szintén akkor kezdődik a főzőverseny, amelyre csütörtökig

12 csapat nevezett be.

Délután négy órától kiértékelik a csapatok teljesítményét, és díjazzák az általuk készített hagyományos ételeket. Öt órától ügyességi versenyt tartanak felnőtteknek, hét órától Teddy Queen, majd Seres Andrea koncert következik, utána karaokeest és tábortűz lesz.

HIRDETÉS

Vasárnap a mesterszakácsok kapnak főszerepet, akik tíz órától tartanak bemutatót.

A korábbi három konyha helyett idén néggyel ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

A román konyhát Brindás János magyarországi séf, a magyar konyhát Hajduk Zoltán, az Erdélyi Magyar Fehérasztal Lovagrend gasztronómiai nagykövete mutatja be. A székely konyhát Jánosi Alíz, az Erdélyi Népi Ízőrző Lovagrend alapítója, az örmény konyhát pedig Szakács Magdolna, az Erdélyi Népi Ízőrző Lovagrend tagja ismerteti meg a jelenlevőkkel.

11 órától ifjúsági misén lehet részt venni, egy órától pedig házi sütiket, majd kenyereket lehet megmérettetni. Az ebéd után a községi karatecsapat tart bemutatót, majd a helyi iskolások szerepelnek, négy órától focimeccs, utána ügyességi vetélkedők következnek, a program pedig szabadtéri bállal zárul.

Autóbuszjárat Csíkszeredából



András Róbert, a szervező Csíkszentmiklósi Ifjúsági Egyesület tagja érdeklődésünkre azt is elmondta, mindkét nap autóbuszjárat biztosítja majd a helyszínre való kijutást Csíkszeredából. Az autóbusz szombaton fél tízkor és 11 órakor indul Csíkszentmiklósra a csíkszeredai távolsági buszállomásról, de megáll Csíktaplocán is. Vasárnap az indulás 11 és 12 órakor lesz, míg a visszaindulás időpontja mindkét esetben délután öt óra. Az előző évhez hasonlóan idén is öt lejért vásárolt zsetonokkal lehet majd a helyszínen fizetni, egyebek mellett megkóstolni az elkészült finomságokat.