Ne kérdezze tanácsosát, polgármesterét!

(sajtófikció öt felvonásban)

1. Vállalkozói valóság: A gazdasági életben a reklamáló, a véleményét kimondó ügyfél egy igazi segítség minden cégnek, hiszen ő nem fordít hátat az illető vállalkozásnak, hanem a véleményével, kritikáival segít kijavítani a hibákat. Ennek szükségességét és fontosságát felismerve külön rendszereket építenek fel a nagyobb vállalatok CRM (Customer Relationship Management) néven, amikor nem egyszerűen csak várják a kritikát, hanem fel is hívják az ügyfeleket, kikérve azok véleményét.



2. Közéleti valóság: A sajtó ellenőrző szerepe is célkeresztbe került nemrég egy székelyudvarhelyi közéleti megbeszélésen. Volt, aki úgy vélte, hogy ma túlságosan felületes a sajtó, már nem is ismeri a görbe tükröt, ha politikusokról van szó. Egy másik tábor épp ellenkezőleg vélekedett, hogy túl sok negatívum kerül a címoldalra, holott leginkább a sikerekről kellene zengjenek a hasábok. Valamennyi jelenlévő egyetértett abban, hogy nem a felhőtlen a legjobb jelző a jelenlegi székelyudvarhelyi közéletre, de mégis benne volt a beszélgetés hangulatában, hogy inkább annak kellene szégyellnie magát, aki ezt piszkálgatja, aki rákérdez egy-egy politikusi ígéret betartására. Mert aki kérdez, az mi jogon teszi, ugyanakkor nemtetsző válasz esetén rontja a város hírnevét.



3. Esettanulmány: Vegyünk példának egy több politikai szereplős konkrét helyzetet. Pár éve volt egy nagy közös ígérete a vezető politikusainknak a városunk (Székelyudvarhely) irányába. 2016-ban mi is megírtuk, hogy a város akkori vezetősége leült a legnagyobb magyar érdekképviselettel és annak kisebbik partnerével, és hárman aláírtak egy együttműködési megállapodást, miszerint közösen dolgoznak Székelyudvarhely legfontosabb ügyeiért. Cserébe az udvarhelyiek szavazatát kérték a választásokon. Meg is kapták. Igen, négy évvel ezelőtt a tisztes elöljáróink megígérték, hogy a szavazatainkért cserébe mindent megtesznek a város öt legfontosabb fejlesztése érdekében, éspedig: Székelyudvarhely észak-nyugati terelőútja, a szejkei fürdőkomplexum megépítése, a városközpont felújítása, egy fedett uszoda és a vár rehabilitációja. Azóta eltelt négy év.



4. Sajtófikció: Kedves Udvarhelyiek! Senki ne kérdezzen rá az aláírók egyikére sem, hogy mi van ezekkel az ígéretekkel. Egyszerű szavazópolgárokként minket nem kell érdekeljen az, hogy bárki tett-e bármit is ezekben az ügyekben. Ez az ő dolguk, az ő feladatuk, nem a mienk. Nem kell ide sem kérdező sajtó, sem a közélet iránt érdeklődő civil mozgalom. Hisz ezzel csak bántjuk a politikusokat, és rossz fényt vetünk városunkra. Mindenkinek jobb, ha hallgatunk. Mert ha a kérdéseinkkel nem zavarjuk meg a politikusainkat, a vezetőinket, ők nyugodtabban tudnak dolgozni. De emellett nem készítjük ki a saját lelki nyugalmunkat sem azzal, hogy olyan dolgokba ütjük bele az orrunkat, amihez semmi közünk. Sokszor halljuk a nagy igazságot, hogy ne kiabáljunk be a pálya széléről. Tényleg, azért az egyetlen szavazatunkért és azért a befizetett kicsi adónkért cserébe mi jogon is kérdezünk rá ilyen nagy ígéretekre? A választópolgár feladata, hogy szavazzon, adót fizessen, kussoljon, és ha kérik, tapsoljon. Ne kérdezzen, ne mondjon véleményt a közösség dolgainak az alakulásáról. Ez nem az ő dolga. Pláne, ha nincs benne a városvezetésben. Ha így teszünk, az még gazdaságilag is előnyös a közösségnek. Hiszen a négy évvel ezelőtt kinyomtatott választási ígéreteket az idei választáson újra lehet hasznosítani. Sőt, akár a négy év múlva történő választásokon is. Ezzel a fenntarthatóságért is teszünk, hisz spóroljuk a papírt.

Ráadásul, ha odafigyelünk és ügyesen tanulunk, akkor egy idő után már tényleg nem lesz szükség kérdésekre, de még ígéretekre sem. Mert ahogy ezelőtt négy évvel, úgy idén is, és majd négy év múlva is minden politikai oldal megígérheti, hogy lesz terelőút, lesz felújított főtér, lesz szejkei wellnessközpont, lesz vár és fedett uszoda. És igen, szinte el is felejtettem, hogy lesz autonómia is. De akkorra mi ezeket az ígéreteket már mind betéve fogjuk tudni. Ne, ne kérdezzünk rá semmire. Így mindenkinek jobb! Mindenki csak az orvosát és gyógyszerészét

kérdezze. Az az ő igazi baja. Nem az, amit a politikusok, a vezetőink ígérnek, vagy tesznek Udvarhelyen.



5. Happy end: Taps és like-ok!

Kiemelt fotó: Kelemen Hunor, Gálfi Árpád, Biró Zsolt. Hárman írták alá a jegyzetben szereplő együttműködési megállapodást