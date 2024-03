Nagyon körülményes visszakapni az ötven banikat, főleg vidéken

A községvezető azt is hozzátette, folyamatosan törik a fejüket, hogyan lehetne áthidalni ezt a problémát, de egyelőre még nem sikerült megoldást találniuk. Véleménye szerint

Ugyan tudja, a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok saját forrásból is telepíthessenek automata-visszaváltó berendezéseket, de esetükben ez nem fér bele az önkormányzat költségvetésébe.

ha már bevezették ezt a rendszert, finanszírozást is kellett volna biztosítani a működtetésre,

Homoródszentmárton községben sincs még jól bejáratott rendszer a visszaváltásra, Jakab Attila községvezető azonban arról számolt be, tudomása szerint egy helyi bolt felvállalta, hogy több másikkal társulva létrehoz egy gyűjtőpontot – amire lehetőséget biztosít a törvény.

Koncz János Hunor polgármester lapunknak elmondta, tapasztalata szerint városukban a nagy kereskedelmi egységeknél jól működik a visszaváltási rendszer. Kifejtette ugyanakkor, úgy látja, aki országos szinten komolyan vette a betétdíjas visszaváltási rendszerről hozott törvényt, az már működteti a gyűjtőpontokat. A polgármester bevallása szerint annak idején a kisüzletek tulajdonosaitól hallott olyan visszhangokat, hogy ez aztán végképp nem segíti őket. Ennek megfelelően is működik a rendszer jelenleg még:

Székelykeresztúr kisváros ugyan, de mivel ott is számos kisbolt működik a nagyobb kereskedelmi egységek mellett, érdemesnek tartottuk feltérképezni az ottani helyzetet is.

A betétdíjas visszaváltási rendszer hónapról hónapra nő, jelenleg naponta körülbelül egymillió italcsomagolást gyűjt be – közölte kedden Mircea Fechet környezetvédelmi miniszter.

Mircea Fechet környezetvédelmi minisztert kedden arról kérdezték , mi a teendő, ha a visszaváltó-automata nem fogadja be a megfelelő jelzéssel ellátott csomagolást. A miniszter azt felelte, hogy értesíteni kell a környezetőrséget, mert „mélységesen tisztességtelen” betétdíjat kérni a csomagolásért, amit aztán nem kap vissza a vásárló. „Ez törvényellenes, tisztességtelen, és azt hiszem, egy pórul járt vásárló másodszor már nem menne be a kérdéses boltba.”

A vásárló szenvedi el a megoldatlan problémákat

Közölte azt is, hogy az önkormányzatoknak is küldtek már körlevelet, hogy próbálják a kisüzleteket felkarolni, segíteni nekik. Itt kell újra megjegyeznünk – ahogy arra már egy korábbi cikkben is kitértünk –, hogy ezzel szakmai alapon az a gond, hogy a rendszert azoknak kellene működtetniük, akiknek ebben hasznuk van – az önkormányzatok azonban nem ilyenek. És jól tudjuk, hogy