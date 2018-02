Működő intézményt hagy maga mögött Demeter Ferenc, a csíkszeredai kórház leköszönő menedzsere

Demeter Ferenc, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere. Tíz évnyi intézményvezetés után abbahagyja • Fotó: Gecse Noémi

– Gondolta volna, hogy ez egy évtizedes megbízatás lesz a vállalásból?

– Határozottan nem. A feleségemtől is csak három éves mandátumra „kaptam engedélyt”, de majdnem tíz év lett belőle. Engedélyt a feleségemtől azért kellett kérnem, mert ő is, én is háziorvos vagyok, és van egy közös praxisunk, a betegeink pedig számítanak ránk. Azért is döntöttem a távozás mellett, mert nagyon nagy teher egy háziorvosnak két praxist vinni tíz éven keresztül.

– Tudomásunk szerint ezalatt a közel tíz év alatt ön többször is muszájból vállalta el újra a menedzseri tisztséget. Hogyan emlékszik vissza ezekre a döntésekre?

– Nehéz döntéseknek tűntek, nem voltak kellemes időszakok. Amikor az ember minden igyekezete ellenére sem vívja ki a felettesei elismerését, akkor az az érzés támad benne, hogy távoznia kell, mert nem tudta teljesíteni azt, ami miatt alkalmazták. Az akkori döntéseim viszont arról kellett szóljanak, hogy az elkezdett folyamatokat tovább kell vinni, mert a kórháznak szüksége volt egy menedzserre, menedzsmentre, vezetésre.

– A kórház 2010-ben az egészségügyi minisztérium hatásköréből átkerült Hargita Megye Tanácsának ügykezelésébe. Milyen változásokat hozott ez az intézmény életében,illetve az ön munkájában?

– Hozott jó is rosszat is. Kellemetlent azáltal, hogy állandóan kellett jelenteni a megyei önkormányzatnak, de ez végül is normális. Persze olykor ezt egy kicsit túlzásba vitték, vagy csak mi éreztük úgy, hogy túlzásba viszik, de ez van, ezzel kell tovább élni. Viszont nyilván a pozitív változások voltak túlsúlyban. Először is, a változás következtében könnyebben tudtunk kommunikálni, az igényeinket megfogalmazni, ezek az igények pedig általában meghallgatásra is találtak, és a problémáinknak a megoldása könnyebbé, kézzelfoghatóbbá vált. Itt gondolok a sok stratégiai, funkcionális fejlesztésre, amelyek az utóbbi időben bekövetkeztek, továbbá az intézmény költségeinek finanszírozásában is nagy részt vállaltak. Tulajdonképpen mindenben támogatást kaptunk, ennek is tudható be, hogy a kórház, kiváltképpen az utolsó három-négy évben óriásit fejlődött.

– Kétségtelen, hogy az elmúlt években óriásit fejlődött az intézmény. Melyik volt az a pont, ahonnan ez a folyamat elindult?

– A kórháznak a fejlődése az elmúlt tíz év alatt folyamatosan zajlott. Amikor 2008-ban idekerültem, beütött a gazdasági válság, és azzal vigasztaltak már a menedzsmentkurzus előadói is, hogy ez egy nehéz év lesz, de majd azt követően minden jobb lesz. Inkább mind-mind csak rosszabb lett, nehéz volt úgymond túlélni abban az időszakban. Például spontán sztrájkok alakultak ki azért, mert nem tudtuk az alkalmazottak fizetését száz százalékban kiadni határidőkre. De ez nem a mi hanyagságunk miatt volt, hanem mert a biztosítási pénztár nem tudta a szolgáltatásainkat időben fizetni a válság miatt. Azon kívül,

nagyon költséges volt az intézmény anyagi fenntartása, mivel olyan struktúrákat kellett fenntartani, amik csak a pénzt vitték el, és hasznot nem teremtettek. Itt nem anyagi haszonra, hanem a betegek hasznára gondolok elsősorban.