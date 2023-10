Modern vágóhídjuk és húsfeldolgozójuk van a felcsíkiaknak

Újdonságokkal, ugyanakkor a megszokott programokkal tartják meg idén is a Felcsíki Állatvásárt és Gazdanapot október 7-én, szombaton, ezúttal új helyszínen, a nemrég felépült csíkjenőfalvi vágóhíd és húsfeldolgozó udvarán. A létesítmény avatóünnepségével egybekötött gazdanapon részt vesz Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke is. A rendezvényről kedden sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők.