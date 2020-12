Modern autóbuszok érkeznek Szászrégenbe

Lecserélik az elavult autóbuszokat • Fotó: Haáz Vince

Csaknem 32 millió lejes uniós, vissza nem térítendő támogatást kap Szászrégen Polgármesteri Hivatal, amelyből többek között hibrid autóbuszokat vásárolnak. Mint a városháza sajtószóvivője, Grama Imola a Székelyhonnak elmondta, az első két autóbusznak 2021 első negyedében kell megérkeznie, a többi nyolcat pedig 2022 elejéig kell leszállítsák. A Solaris Urbino buszok mozgatásáról a BAE Systems HybriDrive nevű soros hibrid hajtásrendszere fog gondoskodni, amely egy 120 kilowattos (160 lóerős) villanymotorból és egy 4,5 literes, 151 kilowattos (210 lóerős) négyhengeres dízelmotorból áll. A járművek 12 méteresek, és összesen 90 személyt tudnak szállítani.

A Solaris cég által gyártott autóbuszok átmenetileg képesek zéró emissziós üzemmódban is működni. A megállók megközelítésekor, az ott tartózkodás alatt, illetve elinduláskor a rendszer a dízelmotort kikapcsolja, kizárólag a villanymotorra hagyva az autóbusz és a segédberendezések működtetését. Az energiaellátást biztosító modulok lemerülése után automatikusan bekapcsol a generátorként szolgáló dízelmotor, biztosítva ezzel az autóbusz zavartalan mozgását. A rendszer a fékezési energia egy részét is visszanyeri a még nagyobb hatékonyság érdekében. A buszokon az utasok mobiltelefonjaikat is tölthetik utazás közben. Jelenleg Romániában 300 hasonló autóbusz szállítja az utasokat a különböző városokban. Grama Imola azt is elmondta, hogy az uniós pályázatból nemcsak az autóbuszparkot fogják teljesen kicserélni, hanem felújítják az Axente Sever, a Herbus, az Akácos és a Mező utcákat és a hozzájuk tartozó járdákat is.