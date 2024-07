Mit hoznak magukkal Európába a bevándorlók? Nem sok jót

A migráció kérdéséről, és ezen belül elsősorban arról beszélgettek szerdán Tusványoson a Mátyás király udvarban, hogy Európának az életét hogyan alakította át az elmúlt nyolc-kilenc év migrációs politikája.

Az MCC Migrációkutató Intézete Láncreakció címmel tartott beszélgetést a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban. Marsai Viktort, a Migrációkutató Intézet igazgatóját, Demkó Attilát, az MCC biztonságpolitikai szakértőjét és Sayfo Omart, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjét Nádori Teodóra, a Hír Tv Láncreakció című műsorának műsorvezetője kérdezte. Az elmúlt hetekben nagyon sokat lehetett arról hallani, hogy a párizsi olimpiát milyen biztonsági intézkedések mellett rendezik meg. Heteken keresztül szó volt arról is, hogy akár el is halaszthatják az olimpiát, mert a terrorfenyegetettség olyan magas. Most a legutóbbi hírek arról szóltak, hogy

44 ezer kordont állítottak fel Párizs belvárosában, több száz katona és rendőr őrzi ott a biztonságot egy nagyon kis területen.

A Szajnába szonárokat helyeztek el, illetve különböző gátakat építettek, mert olyan magas a terrorkészültség. Hogyan alakulhatott ki ez a folyamat, és hol tartunk most? – tette fel a kérdést a moderátor. Hirdetés Demkó Attila rámutatott, a folyamat Franciaországot tekintve a 70-es, 80-as évek óta tart: munkaerőhiány, jelentős betelepülés volt francia gyarmatokról, Algériából, Marokkóból, de más országokból is, és az integráció nem sikerült. Ezek azok a jelenségek, amiket most nagyban látunk, elsősorban a francia külvárosokban, a nyolcvanas évek elején jelentek meg. Akkor voltak az első ilyen típusú zavargások.

Fotó: Tuchiluș Alex

Mint mondta, vannak olyan negyedek Franciaországban – és maguk a franciák mondják –, ahol a köztársaság törvényei már nem érvényesülnek, vagy csak részlegesen. „Ez egy nagyon hosszú folyamat, és ma ott tartunk, hogy

az Európai Uniónak a legnagyobb katonai hatalma évek óta sok ezer katonát kell a saját utcáin állomásoztasson azért, hogy kisegítse a rendőrségét.

Ez már nem az a világ, amikor maga egy rendőri vagy egy csendőri erő elég ahhoz, hogy egy fontos európai ország utcáin rend legyen. És még ez se elég ahhoz, hogy teljesen biztonságban érezhessék magukat.”

Fotó: Tuchiluș Alex

Nádori Teodóra utalt arra, nemrégiben egy könyv is napvilágot erről, a Kié itt a tér? címmel. Kiemelte, nagyon sokszor a nyugati sajtóban szinte letagadják azt, hogy léteznek no go zónák, és úgy tesznek, mintha az integráció működne. Sayfo Omar: halmozott probléma van Sayfo Omar elmondta, az integrációnak a kérdése minden nyugat-európai országban más arcot mutat. Sehol nem jelenthető ki, hogy tökéletesen sikerült, de sok helyen bizonyos csoportoknál vannak sikerek, tehát nem beszélhetünk teljes kudarcról. „Franciaországban azért is nagyon problémás ez a helyzet, mert a bevándorlók kezdetektől fogva a többségi társadalomtól fizikailag is távol, külvárosokban lettek elhelyezve, tehát még az a napi interakció sem volt meg, ami mondjuk Németország esetében igen, ahol például belvárosokba érkeztek a török vendégmunkások, és közelebbi kapcsolatban voltak a német társadalommal, mint Franciaországban. Tehát

a francia külvárosokban kialakultak olyan hibrid kultúrák, amelyek nyomokban tartalmazzák a kibocsátó országoknak a kultúráját,

átvettek elemeket az európai társadalmaknak a kultúrájából, és persze magukon hordozzák a tengeren túlról érkezett ellenkultúrát is, tehát azt az amerikai, akár hippo kultúrát, ami a társadalmon belüli kívülállósságot erősíti leginkább a fiataloknál.”

Fotó: Tuchiluș Alex

A párizsi nyári olimpiai játékokkal helyzetével kapcsolatban úgy véli, halmozott a probléma. Az egyik dolog a terrorveszély. 2015 óta Franciaországban, Nyugat-Európában megjelent és a hétköznapoknak is részei a terrortámadások. Az is tény ugyanakkor, hogy a titkosszolgálatok Franciaországban is kaptak olyan forrásokat, amiknek köszönhetően az elmúlt években igazán nagyszabású, nagy szervezettséget igénylő terrortámadások nem voltak. Ami ellen védtelen a francia társadalom, és ez általában egy európai jelenség, az a magányos támadóknak a kérdése, hiszen

valaki, aki a maga életében kudarcot vall, a maga radikális attitűdjét átcsatornázza bármilyen ideológiai, vallási radikalizmusba, majd vesz egy kést vagy baltát és ezzel végrehajt valamit, ez ellen nem lehet védekezni.

A probléma másik része a közbiztonságé. „Tehát a francia hatóságok, csendőrök, rendőrök szó szerint nagytakarítást végeztek Párizs utcáin az elmúlt hetekben, hónapokban, több mint tízezer illegális bevándorlót telepítettek, toltak ki a külvárosokon is kívülre. Ez is a jéghegynek a csúcsa, hiszen Franciaországon belül minimális becslések szerint 700 ezerre, maximális becslések szerint

egymillióra tehető azon embereknek a száma, akik ott vannak az országban, és eltűntek a hatóság radarjáról.

Tehát valahol ott vannak, el kellene hagyniuk az országot, de nem hagyják, a kitoloncolások lassan haladnak. Tehát most ez egy szépségtapasz, amit a hatóságok véghez vittek. Párizs belvárosában már nincsenek illegális sátortáborok. Kérdés, hogy mi lesz azután, hogy a véget ér az olimpia.” Szóba jött az importált konfliktusok kérdése is A nyugat-európai városokban elkezdtek vezető pozícióba kerülni migrációs hátterű emberek, de ők maguk sem feltétlenül bírnak ezzel a fajta tömeggel és a szélsőséges megnyilvánulásokkal – merült fel. Marsai Viktor kiemelte, ennek kapcsán két probléma is van. Az egyik az importált konfliktusoknak a kérdése. Elsősorban a frissen érkezett, tehát a 90-es évektől érkezett bevándorló tömegesen, általában illegális módon érkezett bevándorlóközösségek esetében, hogy ők hozzák magukkal a kibocsátó országoknak a konfliktusait, vagy a belsőket, vagy az országok közti konfliktusokat.

Fotó: Tuchiluș Alex

A másik probléma, hogy ezek a külvárosi fiatalok, akik egyébként nem feltétlenül kötődnek az iszlámhoz, kit fogadnak el autoritásnak, kinek a szavára hallgatnak. Nagy Britanniához kötődik az a hír, hogy a Munkáspárt a foglyok 40 százalékát szabadon akarja engedni, merthogy olyan mértékben zsúfoltak már a börtönök – mondta Nádori Teodóra, aki arra volt kíváncsi, hogy ez mit jelent biztonságpolitikai szempontból.

Fotó: Tuchiluș Alex

Demkó Attila hangsúlyozta, ezzel az egész nyugati világ küzd, szinte minden országban tele vannak a börtönök, és nagyon nehéz elrettenteni egyébként sok elkövetőt, akár embercsempészt, akár egyszerű mezei bűnözőt attól, hogy elkövesse a bűncselekményt, hiszen eleve

a törvényeink nagyon sokszor inkább az elkövetőt vagy az elkövető jogait védik, mint az áldozatét.

Tehát ezzel eleve van egy nagy filozófiai probléma a nyugati világban. Nemcsak a bűnözés, a terrorizmus is növekszik. „Ha megnézzük az iszlamista terroristáknak a hátterét, nagyon sokan bűnözői hátterűek, tehát nem arról van szó, hogy ezek tizenéves koruktól kezdve a Koránt tanulmányozzák és mélységesen hisznek a Korán minden egyes sorában, és azt kívülről tudják. Hanem nagyon sokszor arról van szó, hogy bűnöző életmódot folytatnak, és aztán a börtönben világosodnak meg. Tehát az iszlamista terrorizmus egyik keltetője a francia, a brit, a német börtön.” Az erkölcsös az lenne, ha... A beszélgetésen arról is szó esett, hogy gyakran hallani a nyugat-európai politikusoktól, hogy nekünk itt Európában azért is kell befogadnunk azokat a migránsokat, akik ide akarnak jönni, merthogy ők mennyire szegények, hogy őnekik joguk van a jobb életre, és ettől Európának egyébként is jobb lesz. Az első nagyon fontos dolog, hogy Európának be kellene tartania a saját törvényeit. Európa szinten milliós számról beszélünk olyanokról, akiknek semmiféle jogalapjuk nincsen itt tartózkodni. És mégsem azt az erőfeszítést látjuk, hogy hogyan próbálják hazavinni ezeket az embereket az egyes tagállamok, hanem azt, hogy hogyan próbáljuk az emberi jogaikat megvédeni, legalábbis néhány nyugat-európai fővárosban.

Fotó: Tuchiluș Alex