Minden érthető, ugye? Na fogd meg a söröm!

Vegyük át röviden a történetet: a 2023–2024-es tanév túlvan a felén, a tanintézetekben nincs tej és kifli , gyümölcs stb. A kormány belenyúlt az aktuális tanévre szóló közbeszerzési eljárásba, az addig is kusza helyzetet még jobban összekavarta. Vagyis

Lett egy kisebb vita abból, hogy akkor miért is nincs tej-kifli program Hargita megyében az éppen zajló tanévben. Ismétlem, a kérdés mindössze annyi, hogy miért nincs. Ezt az egy dolgot kivéve most már egy csomó dolgot tudunk:

a kiírástól a szerződéskötésen át a szállításig millióegy apró dolgot kell összerakni, és még az sem biztos, hogy ez elég a békés lebonyolításhoz. Fontos tudni, hogy nem csak Hargita megyében alakult ki ez a helyzet. Máshol is kínlódnak, van ahol nincs tej és kifli, máshol van.

A felsoroltak mind tények, fontos jellemzőjük, hogy a folyó tanévről van szó. A Facebook-élők bajnoka, a Tik-Tok réme mindezek mellé behozta a témába, hogy a Hargita megyei APIA a tavalyi, azaz a 2022–2023-as tanévre vonatkozó elszámolást botlasztotta, hárommillió lejt veszélyeztetett a hülyeségével, ejnye!

Az APIA megyei vezetője a lapunknak küldött közleményben jelezte, hogy másodállásban a megyei tanácselnöki tisztséget is ellátó influenszer veretes expozéjával gond van, a 2,8 millió lejből 118 ezer kifizetésével nem értettek egyet, a többi pénz mehet, béke van. És ezzel ennyi volna a tavalyi fejezet, amelynek cincálása a maga során nem ad választ arra, hogy most, immár márciusban miért nincs tej és kifli a suliban, de legalább kezd derengeni a homályos múlt.

Aztán csütörtökön bejött a megyei tanács gazdasági igazgatóságának pontosítása, és innentől kezdve nehéz lesz újra felvenni a fonalat. „A Hargita Megyei Mezőgazdasági és Intervenciós Kifizetési Ügynökség (APIA) ellenőrzése során kifogásokat fogalmazott meg Hargita Megye Tanácsa felé, javasolva a nevelési intézkedésekre igényelt támogatási összeg kifizetésének visszautasítását. Ezt a jelentést Hargita Megye Tanácsa megóvta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumnál. Az óvásnak teljes mértékben helyt adott a minisztérium, a támogatás felhasználása, az oktatási intézkedések végrehajtása az útmutató (Ghid) és a jogszabályok rendelkezésének betartásával történt.

Az iskolai tej-kifli program teljesüléséhez előírás a fenti program megvalósítása. Mint ilyen, a nevelési intézkedésekre vonatkozó program elmaradása veszélybe sodorja a teljes tej-kifli programot is, a 2,8 millió lejt.

Art. 2. - Programul pentru şcoli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri:

a) acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, precum și pentru preșcolarii și elevii incluși în educația incluzivă, de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz;

b) finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate.

A programban 3133 munkát küldtek be a diákok a nevelési intézkedésekre vonatkozó részprogramban, amely kötelező a tej-kifli programban. Az APIA-tól 118,7 ezer lejt igényelt Hargita Megye Tanácsa. Az igénylési kérést a megyei tanács tavaly év augusztus 13-án nyújtotta be, jelezve, hogy december 7-én fejeződött be a program. Az APIA arra hivatkozva utasította el az igénylést, hogy addig kellett volna megkapják a gyerekek a csomagokat. Ez azonban lehetetlen volt, ugyanis december 7-ig vártuk a beérkező pályamunkákat a gyerekektől. Az összesítés után következhetett a közbeszerzés a fent említett ajándékcsomagokra.”

A Hargita Megye Tanácsának kommunikációs csapata jegyezte, példásan kulturált hangvételű levélből megtudhattuk tehát, hogy a tavalyi program egészét veszélyezteti a 118,7 ezer lejes kekeckedés. Azt a programét, amely kapcsán belinkeli az idei évre érvényes kormányhatározatról szóló tájékoztatót, illetve két cikkelyt. Hozzáteszi még, hogy a tavalyi tanévben futó tej-kifli program oktatási-nevelési célzatú részfeladata keretében kiírt pályázat december 7-én zárult. Vagyis egy tanévvel odébb.

Na mármost, a hivatkozott jogi izé az a mostani tanévre szól, az APIA akadékoskodása a tavalyival kapcsolatos, amelyről egyébként most tájékoztat a megyei tanács, hogy tényleg nem zárták le a tavalyi tanévben, hanem átfuttatták az ideire. Így