Mihamarabb ki kell takarítani a patakba omlott földet, hogy ne legyen árvíz

Több kert hátsó része vált megközelíthetetlenné • Fotó: Barabás Ákos

szerencsére nem sérült meg senki, az udvarokban és házakban sem keletkezett kár, viszont öt-hat háztáji kertből is a patakba csúszott a föld.

Utóbbi megvalósítása érdekében elsősorban a kormánytól fognak támogatást kérni. Csötörtökön már Hargita Megye Tanácsának bizottsága is terepszemlét tartott, és segítséget ígért.

Több károsulttal is beszéltünk csütörtöki ottjártunkkor, akik abban reménykedtek, hogy mielőbb rendeződik a helyzet, hiszen

A Nyikót is takarítani kell

Az elmúlt héten a Nyikó mentén is károkat okozott a megáradt patak, amely a korábbi partvédelmi munkálatoknak köszönhetően csak a termőföldeket öntötte el. Annyi bizonyos, hogy Farkaslakán nagyobb vízáteresztő képességű átkelőt kell építeni egy már létező híd helyett, illetve ki kell takarítani a Nyikó medrét – tudtuk meg Kovács Leheltől. Hozzátette, ezek mellett az erdei utakon is jelentős kár keletkezett.