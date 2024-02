Miért terveznek családi olimpiát Székelyudvarhelyen?

A Mozgás évét hirdette meg pénteken a helyi műjégpályán Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, majd elképzeléseiket is megosztották ezzel kapcsolatban. Egyebek mellett családi olimpiát, tömegsportrendezvényeket terveznek. Szeretnék, ha minél több civil szervezet csatlakozna kezdeményezésükhöz.

Az elmúlt esztendő a Játék éve volt Székelyudvarhelyen, a városházi kezdeményezéshez sok civil szervezet is csatlakozott; annak ellenére, hogy novemberben és decemberben kormányrendelet korlátozta az intézmény kiadásait, mégis tartalmas évet zárhattak – értékelt egy pénteki sajtótájékoztatón Ölvedi Zsolt, Székelyudvarhely alpolgármestere.

A 2023-as rendezvényekre Máthé László Ferenc, az intézmény szervezési és közkapcsolatokért felelős osztályának vezetője emlékeztetett: játszottak iskolákban, parkokban, közintézményekben, a Szejkefürdőn, de még az utcán is. Egyebek mellett hatalmas puzzle kirakásába fogtak a városi könyvtárnál, Kádár-korszakot idéző játékkiállítás volt a Haáz Rezső Múzeumban, de a Tomcsa Sándor Színház, illetve az Udvarhely Néptáncműhely is kivette a részét a programokból.

Célkeresztben a testmozgás

„2024 a Mozgás éve lesz” – jelentette be Ölvedi Zsolt. Mint mondta, eddig is fontos szerepet töltöttek be Székelyudvarhelyen az egyéni, illetve csapatsportok (kézilabda, asztalitenisz, birkózás, futball, atlétika stb.), de úgy döntöttek, hogy idén erre még inkább ráerősítenek.

Egyebek mellett fel szeretnék hívni a figyelmet, hogy a testmozgás jótékony hatással van szervezetünkre kortól függetlenül. A tematikus évvel kapcsolatos döntésük meghozatalában az sem volt mellékes, hogy Magyarországon is a Mozgás évét hirdették meg.

Ölvedi arról is beszélt, hogy terveik szerint