Mennyibe kerülhet a hagyatéki eljárás?

a minimumértékeket minden közjegyzőnek be kell tartania, ennél kevesebbért nem szolgáltathatnak, de többért igen, azaz az ügyek bonyolultságának függvényében plusz munkadíjat és egyéb költségeket számolhatnak fel.

A közjegyzői szolgáltatások, ezen belül is a hagyatéki eljárásokat érintő kérdéseinkre a Marosvásárhelyi Közjegyzői Kamara elnöke, Dan Valentin Simion, valamint Lőrinczi-Mátéfi Tünde csíkszeredai közjegyző válaszoltak.

A felmerülő közjegyzői költségeket elsősorban a hagyaték értéke alapján határozzák meg, az ingatlanok esetében pedig figyelembe veszik az örökösök által nyilatkozott értéket és az adott évre vonatkozó piackutatás iránymutató adatait is, amelyet a Közjegyzők Országos Szövetségének honlapján is meg lehet tekinteni. A közjegyzői honorárium legalacsonyabban kiszabható értéke a rendeletben szereplő táblázat szerint így alakul:

– emelték ki, hozzátéve, hogy ugyanez a helyzet a válások tekintetében is. Ha csíkszéki az elhunyt, akkor a csíki körzetben dolgozó közjegyzőket, ha udvarhelyszéki, akkor az udvarhelyi körzethez tartozókat kereshetik fel az örökösök. A bírósági körzetek térképét egyébként a portal.just.ro oldalon lehet megtalálni. Más ügyekben ugyanakkor bármelyik közjegyzőt választhatják az érintettek az országból, tudtuk meg.

a hagyatéki eljárás során a közjegyzőnek ellenőriznie kell többek között azt, hogy valaki fogadott-e el hagyatékot (amely azt jelenti, hogy közjegyzőnél bejegyezteti igényét a hagyatékra hitelesített nyilatkozat alapján, így a többi örökös nem hagyhatja ki az eljárásból), továbbá a közjegyzőnek ellenőriznie kell azt is, hogy van-e regisztrálva végrendelet.

Harmadik típusú költség lehet a jövedelem utáni 1 százalékos adó. Utóbbi esetében tudni kell, hogy csak akkor kell kifizetni, ha a hagyatéki eljárás nem zárul le a halál időpontjától számított két éven belül. „Az új Polgári Törvénykönyv értelmében 2011. október 1-jétől a korábbi hat hónap helyett egy év áll rendelkezésre, hogy elfogadják vagy lemondjanak a hagyatékról, ugyanakkor a hagyaték adómentes letárgyalására két év a határidő a halál időpontjától számítva” – magyarázta Lőrinczi-Mátéfi.

A közjegyző megemlítette azt is, hogy van lehetőség póthagyatéki eljárásra is, így a hagyaték csak egy részét zárják le, például csak az autó képezi a hagyaték tárgyát, később pedig póthagyatéki eljárással a lakásra is el lehet készíteni, viszont akkor már nem kell újra a különböző regiszterekben az ellenőrzéseket lefolytatni, megtakarítva ezáltal a vonatkozó illetékeket. Például póthagyatékként egy 177 ezer lejes csíkszeredai lakás esetében, ha két év után tárgyalják le a hagyatékot, akkor a legkisebb közjegyzői honorárium 1192 lej plusz áfa, ehhez hozzáadódik az ingatlan-nyilvántartási és hirdetési költségek, illetve a telekkönyv kikérése, amely 286 lej, továbbá az egy százalékos jövedéki adó, amely 1770 lej.