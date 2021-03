Méltánytalanul egyenlőtlen pénzelosztásra panaszkodnak a székelyudvarhelyi kórházban

Nehéz anyagi helyzetbe került a székelyudvarhelyi kórház. Sajtótájékoztatón beszéltek a helyzetről az intézmény képviselői • Fotó: Erdély Bálint Előd

– hangsúlyozta Szöllösi Attila, arról is beszélve, hogy a kórház munkaközösségének az egyenlőtlen pénzelosztással kapcsolatos álláspontjukat írásba is foglalták. Az egészségügyi intézmény vezetése egyébként politikai indíttatást sejt az egyenlőtlen pénzelosztási mód okai mögött.

A 3,7 millió lejes adósság mellett drága szerződései vannak a kórháznak mobiltelekommunikációs szolgáltatásokra is, ezeket, illetve több más kiadást is felül kell vizsgálni, illetve racionalizálni kell a költségeket, válaszolta Borka-Balás Attila arra a kérdésünkre, hogy miként tudja törleszteni az intézmény a tartozásait. Reméli, hogy a betegellátást nem fogja érinteni az elmaradás okozta helyzet – fűzte hozzá érdeklődésünkre. Egyébként

„Mindenkiben voltak félelmek”

A járványhelyzetre vonatkozóan az illetékesek azt közölték, hogy jelenleg 81 koronavírusos beteg fekszik a székelyudvarhelyi kórházban, és több mint két hete folyamatosan tele van az intenzív terápiás részleg, ahol tíz ágyat tartanak fenn a súlyos és kritikus állapotú fertőzöttek kezelésére. Fazakas Zsuzsa, a kórház ápolási igazgatója arról számolt be, hogy nehéz időszak volt az elmúlt egy év a kórház életében, váratlan helyzet elé állította a járvány a személyzetet, és előbb ezt kellett kezelni, tervezni, hosszabb távban gondolkodni csak ezután tudtak.

„Mindenkiben voltak félelmek, és ezeket a félelmeket is kellett kezelni, megbeszélni” – fogalmazott. A védőruházat, több réteg kesztyű miatt nem biztos, hogy az ápolószemélyzet mindig olyan magas szinten tudja elvégezni a teendőket, ahogyan azt a beteg elvárná – mondta, megjegyezve,

sokszor kaptak hideget, meleget egyaránt az elmúlt egy évben, de a nehézségek ellenére a személyzet tagjai elhivatottak és kitartóak, ezért hisz benne, hogy szembe tudnak nézni azzal is, ami ezután vár rájuk.

A segíteni akarás szándéka, és a túlzott kötelességtudat vezérelte, amikor elfogadta a kórház orvosigazgatói tisztségének a betöltésére vonatkozó felkérést, miután Lőrinczi Csaba, a kórház korábbi orvosigazgatója személyes okokra hivatkozva lemondott tisztségéről – közölte a sajtótájékoztatón Szöllösi Attila. „Ebben a nehéz helyzetben felvenni a kesztyűt, és azt csinálni, amit egy tapasztalt kolléga tizenkét évig csinált, nem egyszerű feladat” – fogalmazott.

A menedzsment és az igazgatás a szakterülete, és ebben szeretne a továbbiakban is tevékenykedni, a székelyudvarhelyi kórházban egy olyan elhivatott csapatban találta magát, amilyet a mai világban ritkán találni – számolt be tapasztalatairól a kórház nemrég kinevezett ideiglenes főigazgatója, Borka-Balás Attila. Pálfi Kinga, Székelyudvarhely alpolgármestere megköszönte a kórházmenedzsernek, hogy kétszeresen is nehéz helyzetben elvállalta a intézmény irányításával járó feladatokat és hogy már negyedik hónapja a bizonytalanságok ellenére is eleget tesz ennek a feladatkörnek, sőt, fejleszti is a székelyudvarhelyi kórház működését.