Megszüntették a büntetőeljárást az igazgató ellen, de a katolikus iskola ügyének messze nincs vége

2520 napon keresztül hurcolták meg Tamási Zsoltot a marosvásárhelyi, többször létrehozott és megszüntetett római katolikus felekezeti iskola igazgatóját, míg csütörtökön megszüntették a büntetőeljárást ellene. Ügyvédje jelenlétében számolt be minderről, amikor a katolikus iskola jelenlegi helyzetéről is beszélt.

2019-ben vádat emeltek ellenük, de ezt a marosvásárhelyi törvényszék megsemmisítette, visszaküldte az ügyészségre, majd a táblabíróság is jóváhagyta ezt a döntést, amivel az eredeti vádiratot megsemmisítették. A vádirat visszakerült a marosvásárhelyi DNA-hoz, ahol ki kellett volna egészíteni.

Az ügyvéd azt is elmondta, hogy ezeknek az intézményeknek húsz napjuk van fellebbezni.

2520 nappal ezelőtt mondták neki azt, hogy többet nem jöhet be az általa vezetett iskolába, 327 napig nem is jöhetett be, egy nap kivételével, amikor aláírta a fizetések átutalását.