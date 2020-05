Megsínylik a koronavírus-járványt, de legalább fejlesztenek Segesváron

Európai uniós és helyi pénzalapokból fejlesztenek Segesváron: korszerűsítik a közvilágítást, ingyen internetet biztosítanak a köztereken. Ugyanakkor a várban is dolgoztatnak, rendbe teszik az úgynevezett idős hölgyek folyosóját. A helybéliek remélik, hogy nyáron visszatérnek a turisták is.

Jelenleg újítják az idős hölgyek folyosóját. Archív • Fotó: Gálna Zoltán

Kétmillió eurós vissza nem térítendő unós támogatást nyert a napokban Segesvár: az összeget a közvilágítás korszerűsítésére fordíthatják. Mint Tóth Tivadar alpolgármestertől megtudtuk, ez az első olyan nyertes uniós pályázatuk, amelynek haszonélvezője a város minden lakósa.

HIRDETÉS

A pályázatot 2017-ben nyújtották be, a támogatási szerződés megkötésére a múlt héten kerül sor.

A kapott összegből felújítják a városi közvilágítás 90 százalékát, korszerű égőkre cserélik a meglevőket,

ugyanakkor a távellenőrzési rendszert is szerelnek. A munkálatokat 2023 év elejéig kell befejezni, most következik a kivitelező kiválasztása és a tulajdonképpeni szerelések elkezdése. Az alpolgármester azt is elmondta, hogy a szükségállapot idején sem álltak le a betervezett munkálatok, többek között nekifogtak a várban levő úgynevezett idős hölgyek folyosójának a rendbetételéhez. Ez egy olyan, fából kialakított fedett rész, ahol meg lehet állni, pihenni a várban levő „felkapaszkodás” során.

Ingyenesen lehet internetezni városszerte

A városháza megkötötte a szerződést a kivitelező céggel, amelynek szakemberei wifi routereket szerelnek fel 12 belső és 14 külső helyszínre. A hivatal az Európai Unió által meghirdetett ingyen internetszolgáltatást célzó pályázatán nyert 15 ezer eurós vissza nem térítendő támogatást. Ennek köszönhetően már idén nyártól a város több közterületén, többek között a segesvári várban, a Csizmadiák Tornyánál, az Toronyóránál, a turisztikai irodánál, a városi könyvtárnál, de a város központjában és a városi kórházban is ingyen lehet internetezni.

A koronavírus-járvány miatt az elmúlt két hónapban nullára csökkent a turizmus Segesváron.

Tóth Tivadar azt reméli, hogy júniusban, legkésőbb júliusban újra turisták népesítik majd be Európa egyetlen lakott középkori várának az utcáit, és újra lesznek vendégek a szállodákban, teraszokon, múzeumokban.