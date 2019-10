Megnyitják az új elkerülő utat Csíkszeredában

Makadámútként járható lesz nemsokára az új csíkszeredai elkerülő út – jelentette be a helyi önkormányzat pénteki ülésén Ráduly Róbert Kálmán. A polgármester az ezzel egy időben életbe lépő forgalmi változásokról is beszélt.

Az új elkerülő út Csíkszeredában. Rövidesen megnyitják a forgalom előtt • Fotó: Gábos Albin

Nem megfelelő a városban a hulladékgazdálkodás, nemcsak az utcai szemeteskosarakat nem ürítik ki kellő gyakorisággal, hanem a hulladékgyűjtő helyeknél is sok a szemét – tette szóvá a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület pénteki ülésén Tőke Ervin.

A képviselőnek Szőke Domokos alpolgármester elmondta, már több gyűjtőponthoz kamerákat szereltek fel, de úgy értékelte, a hulladékgazdálkodási cégnek is vannak hiányosságai, és arra kérte a tanács szolgáltatási szakbizottságát, hogy fogalmazza meg észrevételeit. Ismertette azt is, hogy

nemsokára újabb helyszínekre telepítenek olyan, bővíthető modulokból álló, ajtóval ellátott hulladékgyűjtő konténereket, amelyeket a Fenyő utcában már kipróbáltak, ezektől is a helyzet javulását várják.

Elfogadta a testület az oszlopokra rögzített légvezetékek föld alá helyezését előirányzó határozatot is. Szőke kérdésünkre azt mondta, erre a Hargita és Kossuth Lajos utcák, illetve a Temesvári sugárút egy részének átalakítása, felújítása kapcsán van szükség – az áramszolgáltató vállalat munkálatainak szükségszerűségét támasztja alá a határozat.

Döntött a testület a családon belüli erőszak esetén sürgősségileg beavatkozó csoport létrehozásáról is. Mint a polgármester kérdésünkre elmondta, a törvény szerint az önkormányzat hatásköre, hogy amennyiben szükség van erre, és a rendőrség ezt megállapítja, az agresszort helyezze el valahol, távolabb a családtól. Csíkszeredában

a hajléktalanok éjjeli menedékhelyére kísérik

a hivatal munkatársai ezeket a személyeket szükség esetén, a csoport tagjaival pedig a rendőrség tartja a kapcsolatot – tudtuk meg.

Tehermentesítik a felüljárót

Nemsokára megindulhat a forgalom a legújabb, észak-déli irányú elkerülő úton – ezt a hírt a polgármester az ülés végén osztotta meg a jelenlévőkkel. Ráduly kitért arra is, hogy a makadámút befejezése elől elhárult az utolsó akadály is, a vasúti felüljáróhoz közel az egykori üzemanyag-lerakat helyét rendező cég átadta a területet az útépítőknek. A felüljárótól a Rét utcai vasúti átkelőig vezető útszakasz két végét mintegy 60, illetve 100 méter hosszúságban le is aszfaltozzák idén, a fennmaradó részt csak jövőben, addig kiderül, mennyire bírja a nehézgépjármű-forgalom jelentette terhelést a mocsaras helyre épített út – ismertette.

Ráduly forgalmi változásokat is bejelentett, amelyeket táblák jeleznek majd. Így az építési felügyelőség rendelkezéseinek megfelelően az újjáépítés előtt álló vasúti felüljáróról kitiltják a nehézgépjármű-forgalmat, várhatóan a 3,5 tonnánál nagyobb tengelysúlyú autók nem közlekedhetnek rajta.