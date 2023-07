Kidőlt fák, kidőlt oszlop – károkat okozott a gyorsan elvonuló vihar Csíkszeredában

15.20: Egy díszoszlopot is kidöntött a vihar Csíkszeredában, a Temesvári sugárút és a Petőfi Sándor utcák kereszteződésében, a szovjet emlékműnél, a Nagyrét utcában, az ifjúsági lakások közelében pedig fa dőlt ki.

15.15: Több településen is károkat okozott a szerda délutáni vihar a Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint. Mint írják, a csíkszeredai, székelyudvarhelyi, gyergyószentmiklósi egységeik jelenleg is beavatkoznak a viharkárok elhárításán. A Libán-térségben és Gyergyóújfaluban több fa is rádőlt az utakra, autókra, gáz- és villanyvezetékekre. Ugyanakkor két tűz is keletkezett villámcsapás miatt: az egyik Csíkszeredában (a Jegenye utcában), a másik Siménfalván. Székelyudvarhelyen önkéntes tűzoltók avatkoztak közbe egy kidőlt fánál, ami az úttestre dőlt, és autót rongált meg. Mint írják, a tűzoltók a forgalom feloldásán és a viharkárok elhárításán dolgoznak ahol ez szükséges.