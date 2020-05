Még idén elkészülhet az új fenyédi napközi

• Fotó: Erdély Bálint Előd

A helyi önkormányzat a Vidéki Beruházások Ügynökségénél (AFIR) pályázott sikeresen, az akkor meghirdetett maximálisan 500 ezer eurós összegért, ám ez korántsem volt elég az elképzelt beruházásra. Ennek ellenére a község vezetősége úgy döntött, a szűkös helyi költségvetés dacára is felvállalják a még szükséges, szintén közel ekkora összeget.

Már évekkel ezelőtt tervébe vette a község vezetősége egy modern napközi otthon megépítését, ám ehhez megfelelő telek is kellett, amelynek megvásárlására akkor még nem volt lehetőségük – emlékezett vissza Bokor Botond polgármester. Mint mondta, végül a korábbi plébános segített, közbenjárásával sikerült elcserélni egy legelős részt az egyház tulajdonában lévő belterületre. Ekkor kezdődhetett el a konkrét tervezés.

amelyben négy külön mellékhelyiségekkel ellátott, a csoportok számára kialakított terem és egy a rendezvények lebonyolítására alkalmas nagyobb helyiség is található. Van ugyanakkor elkülönítőszoba a beteg gyerekek számára, étkező, illetve több más hasznos helyiség.

Az építkezés jó részével már el is készült a kivitelező, egyebek mellett a beltéri festés, a parkettázás, a fűtésrendszer felszerelése, illetve a területrendezés és a játszótér kialakítása van még hátra. A polgármester szerint őszig befejeződnek a munkálatok, év végéig pedig be szeretnék szerezni a szükséges berendezéseket.

zárt belső udvarral is rendelkezik a létesítmény.

Különlegesnek számít az is, hogy

Nő a gyereklétszám



Jelenleg közel száz óvodás gyerek van Fenyéden, akik egy olyan egyházi épületben tanulnak, ahol több szempontból sem megfelelők már a körülmények, ezért is fogtak bele a mostani beruházásba – magyarázta Bokor Botond, aki szerint az új intézmény lényegesen tágasabb lesz, így kényelmesen elférnek ott a kicsik. Az önkormányzat ugyanakkor a szülőknek is segíteni szeretne, hiszen ha van egy korszerű létesítmény Fenyéden, akkor nekik is kényelmesebb odajáratni a gyerekeiket. Szerencsés helyzetben van egyébként a község, hiszen a gyerekek létszáma növekvő tendenciát mutat.