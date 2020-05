Meddig fogom tudni megvenni a kenyerem?

Lejárt május első hétvégéje is, amikor más években mindenki a zöldbe vonul, és kicsit kilazít a hosszú téli bezártság után. Most azonban egy másféle bezártság van, amiből egyelőre nem lehet még szabadulni.

Tudom, hogy mindenki másként éli meg ezt az időszakot, és mindenhol mások a „lehetőségek”. Nem, nem irigylem az otthoniakat, sőt boldog vagyok, hogy mindenki jól van, de hallom, hogy pláne az idősebbek fittyet hánynak az egészre és vígan vásárolgatnak, a szabályokat nem tartják be. A fiatalabbaknak az a legfőbb bajuk, hogy nincs diszkó, nincsenek bárok, így kimennek nagy csoportokban az erdőre, hétvégi házba bulizni...

Lehet, én vagyok túl aggódó, és görcsösen komolyan veszem ezt a helyzetet, de elképzelésem sincs, hogy lehet nem komolyan venni, hiszen senki sem tudja, meddig tart, mint ahogy azt sem, hogy mi lesz a gazdasággal, mi lesz az emberekkel, ha valóban akár még több hónapig karantén lesz. Mit adunk enni a gyerekeinknek? Nagyon aggódom.

Ami segítséget kaptam a múltkor a Caritastól, a csomagban talált cukrot, lisztet, olajat és egy kevéske csokit, odaadtam a szomszédnak, ahol négy kisgyerek van. Erős hitem van, és

hiszem, hogy minden rendben lesz, de igenis aggódom, hogy napról napra nehezebb helyzetbe kerülünk, és nem tudjuk, meddig fog tartani.

Hétfőn május 4. lesz, az az nap, amikorra itt Olaszországban a könnyítéseket vártuk. Már írtam, hogy sajnos nem így lesz, hosszabbították a házi karantént június 1-jéig. Az eddigiekhez képest annyiban lesz egy kicsit más, hogy

mindennap kimehetünk az utcára, de továbbra is csak indokolt esetben, gyógyszertárba, élelmiszerboltba, postára.

Most már nyitva van pár könyvesbolt is, de a nyitvatartási korlátozás is maradt, mint ahogy az is, hogy csak egyszerre öt-haton tartózkodhatnak az élelmiszer-áruházban (amely nem egy kis bolt, hanem akkora, mint otthon a Penny). És ahogyan eddig is, kint sorban állva kell várakozni, betartva a távolságot, és csak akkor megy be valaki, ha előtte egy vásárló kijött.

Hálás vagyok, a gyógyszertárban, postán és máshol dolgozóknak, de arra gondoltam, hogy meddig lesz vásárlás, ha nincs munka és nincs pénz? Meddig fogom tudni megvenni három-négy naponta a kenyerem? Én

maximálisan pozitívan, bizakodva álltam ehhez a nehéz helyzethez (persze egy bizonyos aggódás mindvégig bennem volt), de most inkább ez utóbbi, a jövőtől való félelem kezd erőt venni rajtam.

Hogy mégsem csak ezen járjon az eszem, igyekszem többet mozogni, tornázni a lakásban. Egy aerobikedzést csinálok esténként. Egyedül nem nagy kedvem lenne hozzá, de nézem az edzésvideót és együtt csinálom azokkal, akik a képernyőn láthatók. Ez motivál.

Egy friss bejelentés még: május 18-tól itt, Abruzzo megyén belül szabadon mozoghatunk. Más tartományokban mások az időpontok.

Katona Era, Olaszország