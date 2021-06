Másodszor lettek elsők a Kemény-kastély őrei

A marosvécsi Kemény-kastély népszerűsítésében a diákok is részt vesznek • Fotó: Haáz Vince

A világjárvány ellenére is jól sikerült a napokban zárult Örökségünk őrei vetélkedő – válaszolta a Székelyhon érdeklődésére Hegedüs Csilla, a verseny ötletgazdája, aki azt is elmondta, voltak olyan csapatok, amelyek a nehéz körülmények ellenére is kisfilmeket készítettek, a kiválasztott épületről népszerűsítő tartalmakat osztottak meg a világhálón, és látszott, hogy nemcsak a feladat kedvéért dolgoznak, hanem élvezik, szeretik – és tudják, tapasztalják, hogy munkájuknak értelme van.

Az első helyezést elért csapat, a szászrégeni Lucian Blaga Szakközépiskola 10., 11. és 12. osztályos tanulói, Székely Rozália és Reichenberger Iringó tanárok irányításával negyedszer neveztek be a vetélkedőre, amelynek első helyezését másodszor nyerték el. Míg az előző alkalommal Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe látogathattak, ott is bemutatva a marosvécsi Kemény-várkastélyt népszerűsítő projektjüket, az idén könyvjutalommal gazdagodtak. Reichenberger Iringó a Székelyhonnak elmondta, az online felületen történő vetélkedő új kihívást jelentett számukra, és nagy öröm, hogy az idén is sikerült elnyerniük a zsűri elismerését, az első díjat.

Érdekli a tanulókat a verseny

Ahogy a diákcsapatot irányító pedagógus fogalmazott, akkora a lelkesedés a diákokban, hogy az iskolakezdés első napjaiban már érdeklődnek, indul-e a csapat a versenyen, lehet-e oda jelentkezni. „Ez volt a negyedik alkalom, hogy beneveztünk, több generáció is részt vett már benne, mindössze ketten vannak, akik valamennyi vetélkedőbe bekapcsolódtak. Nagyon szeretik, nagyok érdeklődőek, lelkesen veszik ki a részüket a programokból” – fogalmazott a tanárnő, aki azt is elmondta, hogy a vetélkedő végeztével nem áll le a tevékenységük, továbbra is jelen vannak a kastély életében, önkénteskednek, ha rendezvény van, népszerűsítik azt, a turizmusba is bekapcsolódnak, tájékoztatják a látogatókat, ismertetik az épület múltját, egykori lakóinak, a jelentős eseményeknek a történetét.