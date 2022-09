Marosvásárhelyről Coloradóba – elszállították a háború elől menekített ukrajnai oroszlánokat

Május végén izgalmas utazás közepette menekítették ki az odesszai állatkertből azt a kilenc oroszlánt, amely az elmúlt négy hónapban a Marosvásárhelyi Állatkert vendégszeretetét élvezte.

Hirdetés

Hirdetés

Akkor sajtótájékoztatón számoltak be a nagyvadak utazásáról és arról hogy a Warriors of Wildlife Alapítvány közbenjárásának köszönhetően hogyan is kerültek ezek Marosvásárhelyre.