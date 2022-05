A háború elől menekítették Marosvásárhelyre az oroszlánokat

Huszonöt órás utazás után szerdán érkezett meg a marosvásárhelyi állatkertbe az a kilenc oroszlán, amelyet az odesszai állatkertből menekítettek a háború elől Marosvásárhelyre. A vadállatok jelenleg a számukra stresszel járó átszállítás fáradalmait pihenik, de egy szűk hét múlva látogatni is lehet majd őket az ideiglenes otthonukban.

Szánthó János, a marosvásárhelyi állatkert igazgatója elmondta, azért fogadták be – bár csak ideiglenesen – az Odesszából megmentett kilenc oroszlánt, mert ezt kérte tőlük az odesszai állatkert a Warriors of Wild Life Alapítványon keresztül, amely végül az átszállítást is megszervezte.