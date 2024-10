Ha már olyan jó a fizimiskája, legyen a neve Fizi Miska ennek a kis mellényes bábnak

Fizi Miska bácsinak szólítják az ovisok Strausz Róbert bábszínészt, aki egy személygépjárműben hozza-viszi a kis mellényes bábfigura világát Magyarország és Románia között. Marosvásárhelyen mutatta be nekünk Fizi Miskát, és rajta keresztül önmagát.

Nem igazán foglalkoztatta addig a gondolat, de mint visszaemlékszik gyerekkorára, a bábszínészet magjai már ott sarjadtak benne ötévesen is, hisz kis ujjbábokkal játszogatott a széktábláján, szerepeket adott elő kitalált történetekből.

A bábszínházzal 2005-ben találkozott először Gyulán, ahol néhány óvónő szeretett volna egy bábszínházat létrehozni, és megkérték, hogy írjon nekik meséket és zenéket, majd ő lett a társulat örökös fiúhangja. 2008 körül megszűnt ez a bábszínház, de Strausz Róbert továbbra is írogatott meséket egy szegedi színháznak, ahol felvetették, hogy miért nem csinál igazi bábszínházat.

Strausz Róbert magyarországi bábszínész, aki zenét szerez, verset ír, mesterszakács végzettsége van, harmadéves jogi hallgató Szegeden, és másodéves német nemzetiségi pedagógushallgató a Debreceni Egyetemen. Marosvásárhelyen ezek közül a bábszínésszel találkoztunk, aki nem egyedül jött el a megbeszélt találkozóra, hanem ott lapult egy szatyorban a kis mellényes bábfigurája, Fizi Miska is.

Majd 2010-ben megkereste Gyimesbükkből egy tanító néni, Mihály Katalin, hogy jöjjön el Erdélybe is bábelőadásokat tartani. Strausz Róbert életében nem járt előtte Romániában, pedig Gyulán élt, ami kétszáz méterre van a határtól, de soha nem lépte át előtte. Majd Kolozsváron elkezdtek szervezni egy előadást, a Gyulai vitézek volt a címe, amely egy történelmi darab lett volna, de nem sikerült, nem úgy sültek el a poénok, ahogy kellett volna, hiszen nem kicsiknek való volt ez a mese, ezért gyorsan ki kellett találnia valami mást.

A népszerű bábfiú Székelyudvarhelyen mutatkozott be először 2010-ben egy improvizatív bábelőadáson. „Tudtam, hogy 40 percet ki kell tölteni, és akkora sikere volt annak az előadásnak, hogy a turné során mindenhol azt adtam elő Székelyföldön, és mikor visszamentem Gyulára, akkor

Olyan kis háromszéki vagy Hargita megyei falvakba is elment, ahol a gyerekek még életükben nem láttak bábszínházat előtte.

Sok nagy színház nem megy el ilyen kicsi közösségekbe, néha pedig nehéz a gyerekeket bebuszoztatni egy nagyobb városba vagy majdnem lehetetlen. Így nagyon hálás közönség kovácsolódott össze ezekből a kis falvakból – meséli Strausz Róbert, aki az elején nagy érvágásként élte meg a világjárványt, mint minden előadóművész. Aztán hamar rájött, hogyan lehet kihasználni a lezárásos időszakot, és megalkották az első interaktív bábelőadást, ahol a gyerekek részesei lehettek a meséknek. Akik tudtak írni, azok írhattak, mert volt egy beavatott óvónéni, aki a kamera másik oldalán figyelte a laptopon, hogy mit írnak a gyerekek. Ez a Válogatós királykisasszony volt, most is elérhető a mese.

„Az óvó nénik mindig csak annyit látnak belőlem, hogy bemegyek, rohanok, lepakolok, előadás, rohanok, elpakolok és viszlát. Nincs idő megállni, míg a gyerekek nem tudják a bábukat sem megsimogatni, és ezért kitaláltunk egy közönségtalálkozót is, amelyre Marosvásárhelyen kerülne sor januárban” – tudtuk meg a népszerű bábfigura kitalálójától.

A bábelőadásainak húszéves jubileumára 2026-ra egy nagy Fizi Miska mesekönyvet szeretne kiadni az összes mesével, színes rajzokkal illusztrálva. Mivel Marosvásárhely elég fontos szerepet kezdett betölteni az elmúlt időszakban a pályafutásában, ezért úgy tervezi, hogy ezt a mesekönyvet itt fogja kiadatni – árulta el az alkotó, aki már egy helyi illusztrátorral is felvette a kapcsolatot.

Végül a világjárvány másfél éves időszaka többet adott, mint képzelte, hiszen sokan akkor ismerték meg a kis Fizi Miskát. „Marosvásárhelyre 2014-ben jöttem először az ovikba, és onnantól kezdve viszont töretlenül. Tíz éve már, de egyes óvó nénik megesküsznek rá, hogy van az már tizenöt is, de annyi még nincs” – meséli mosolyogva a bábszínész, akinek Fizi Miskáján már lassan felnőtt egy generáció.

Legfőbb motivációja talán az, hogy a kisiskolások szívesebben olvasnak olyan mesét, amit oviból ismertek, mint amilyenek a Fizi Miskás szófordulatok – „a kutyika fáját vagy ovi néni”– árulta el Strausz Róbert, aki zeneszerzéssel és költészettel is foglalkozik, és már régóta dédelgeti azt a tervét is, hogy összefogja a kettőt egy szokatlanabb irodalmi estté.

Strausz Róbert fontosnak tartja, hogy a bábjai ne legyenek félelmetesek, még a negatív figurái is inkább viccesebbre sikerültek. A Fizi Miska-bábot Szolnokon készíti egy időseket foglalkoztató cég, és

A bábfigura kitalálója úgy alakította meséit az elmúlt tíz évben, hogy a negatív dolgok máshogy jelenjenek meg, mint a klasszikus mesékben. Inkább emberi tulajdonságok formájában, például, amikor rendszeresen be akarják csapni Fizi Miskát, aki hiszékeny, jót akar, néha túlbuzgó, túl kíváncsi. Azt szeretné, hogy ne arról szóljanak a meséi, hogy boszorkányokat, vagy akármilyen lényeket próbál Fizi Miska legyőzni.

Strausz Róbert nevét nem ismerik az óvodások, egyszerűen Fizi Miska bácsinak szólítják. „Fizi Miska személyisége az én személyiségem, ezért így teljesen önmagamat adom ki benne” – meséli Strausz Róbert, aki próbálkozott felvenni másokat is a „társulatba”, hogy nélküle is több helyre eljusson Fizi Miska figurája, de kudarcba fulladtak a próbálkozások. Elmentek az óvodákba, de a visszajelzések alapján úgy tűnt, nem tudták átadni Fizi Miska személyiségét, hiszen sok váratlan helyzetben kell helyt állnia egy óvodai szereplés közben, mert a gyerekek mindig beszólnak, és erre reagálni kell, az pedig mindig egyedi és személyiségfüggő.

Román gyerekeknek is adott már elő – bár egyelőre csak érti a nyelvet, a beszédet még tanulja – és ők is ugyanúgy élvezték, annak ellenére, hogy nem értették, ezért

azt is tervezi, hogy románul is megcsinálja az előadásokat, amelyek németül is megvannak már, ott Franznak hívják