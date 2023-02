Már nem a kukában végzi az iskolatej és -kifli

Sokat javult a helyzet az iskolai tej-kifli programban az elmúlt években, az őszi tanévkezdés után egyetlen panaszt sem kaptak a székelyföldi megyék élelmiszer-biztonsági szakhatóságai az iskolatejre és -kiflire, és az ellenőrzések során is csak elvétve tapasztaltak hiányosságokat. A kedvező változások okairól is érdeklődtünk az igazgatóságok vezetőitől.

Apró technikai problémákat észleltünk, de azokat is helyrehozták már az iskolák a polgármesteri hivatalok segítségével. Kollégáink félévente teljesen átfogó ellenőrzéseket végeznek minden iskolában, szóba állunk az igazgatókkal is, így mindenki eléggé képben van már azzal, hogy mire kell figyelni. Tavaly, tavalyelőtt voltak gondok a kiflivel, akkor büntettünk és elkobzásokat is végeztünk, tehát komoly eljárásokra volt szükség, de hál’istennek most nem kaptunk panaszokat