Már idén létrehoznák a helyi rendőrséget Csíkszeredában

Már idén megkezdenék a helyi rendőrök alkalmazását Csíkszeredában. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Hosszú folyamat lesz a helyi rendőrség létrehozása és álláskeretének feltöltése – értékelt kérdésünkre Füleki Zoltán. Csíkszereda alpolgármestere elmondta, jelenleg a Köztisztviselők Országos Ügynökségétől várják a helyi rendőrség álláslistájához szükséges jóváhagyást. ,,Erre szükség van, mivel köztisztviselőkről van szó a törvény szerint. Ha megérkezik a februári tanácsülés előtt, akkor ott hagyjuk jóvá, ha nem, akkor márciusban” – részletezte Füleki.

Megfelelő személyek kellenek

Az alpolgármester kiemelte, a legnehezebb az új intézmény létrehozásának folyamata során a megfelelő személyek kiválasztása, akiket el kell küldeni szakmai képzésre is.

A többnyire három hónapig tartó képzést a belügyminisztériumhoz tartozó egységek tartják

– ilyen van például Gyergyószentmiklóson is, a csendőrség kiképző és oktató központjában. Az álláskeret feltöltése, amely Csíkszereda esetében 36 személyt jelent, nem lesz egyszerű az alpolgármester szerint, aki Székelyudvarhelyt hozta fel példának, ahol négy év alatt sem sikerült minden állást betölteni.

Elsőként, amennyiben a jóváhagyás megérkezik, és elfogadják a helyi rendőrség létrehozását, az igazgatói tisztségre írják ki a versenyvizsgát, ezt követően az igazgató is részt vesz majd a további feladatokban. Idén szeretnének eljutni addig, hogy legalább néhány személyt alkalmazzanak a helyi rendőrség kötelékébe, akik a szükséges képzésen is részt vesznek – erősítette meg az alpolgármester. Hozzátette, a testület belső szabályzata elő van készítve, az igazgató feladata lesz később a közbeszerzési eljárás előkészítése az egyenruhák és a felszerelés beszerzése érdekében. Azt is megtudtuk,

a helyi rendőrség ideiglenesen a városházán kapna helyet,

megalakulása után keresnek majd megfelelő székhelyet számukra, a helyszínről még nem egyeztettek. Füleki szerint nem ez a lényeg, hanem az, hogy legyenek megfelelő emberek.

Több területen ellenőriznek



A helyi rendőrség feladatai a közrend biztosítására, az építkezések és közterületi plakátolásra vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére, korlátozott mértékű közlekedésrendészeti tevékenységre is kiterjednek. Ugyanakkor a környezetvédelemre, kereskedelemre vonatkozó előírások alkalmazását is ellenőrzik. Tevékenységük a polgármester felügyelete alá tartozik. A helyi rendőrség kötelékébe jelentkezőknek egészségügyi, pszichológiai, illetve fizikai teszteknek kell megfelelniük, feltétel a büntetlen előélet is. Helyi rendőrség tevékenykedik már Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, Gyergyószentmiklóson, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen is, Csíkszereda most készül követni a példát.