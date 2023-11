Már fociznak a gyergyóalfalvi sportcsarnokban

Három év alatt készült el az alfalvi sportcsarnok, amely modernebb és építészetileg is más, mint a régebbi típustervek szerint országszerte felhúzottak. Az emeleti lelátón 110 néző foglalhat helyet, a játéktér teremlabdarúgásra, kosárlabdára és más sportágak művelésére is alkalmas.

A CNI október végén adta át az önkormányzatnak az új létesítményt, és már használatba is vették.

Délelőttönként a Sövér Elek Szakközépiskola 5–12. osztályos tanulói számára tartják itt a testnevelésórákat, a kisebbeknek pedig a szomszédos, kisebb tornateremben. Ebből a szempontból is nagy szükség volt a sportcsarnoka, hiszen

hogy akár országos bajnoki mérkőzéseket is szervezhessenek, de folyamatosan kikérik a létesítményt használó sportolók, csapatok visszajelzéseit, javaslatait, hogy mit kellene még hozzátenni, hogy minden a lehető legjobban működjön – mondta Bege, kiegészítve azzal, hogy a hétvégén több mint szász résztvevővel zajlott amatőr asztalitenisz-verseny, és mindenki meg volt elégedve az itteni körülményekkel.

Már az eddigiekből is látszik, hogy a csarnok iránt komoly igény mutatkozik. Az alfalviak mellett csomafalviak és gyergyószentmiklósiak is jönnek ide sportolni, sőt a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia itteni utánpótláscsapatai is itt tartják az edzéseket.

Bege elmondta, a régebbi kis teremben is mindig zajlik valamiféle tevékenység, így crossfit, aerobik, asztalitenisz-edzések, mozgáskoordináció-fejlesztő foglalkozások. Amíg az időjárás megfelelő, addig folyamatosan használatban marad a Guszti-kertben létrehozott sportközpont is.