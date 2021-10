Már fizetőállomásokon is lehet adót törleszteni Marosvásárhelyen

• Fotó: Haáz Vince

Ilyen SelfPay rendszer van több nagyáruházban, üzemanyagtöltő-állomásoknál, de kihelyeztek egyet-egyet a városházára és a lakosság-nyilvántartó hivatalba is. Ezeknél bankkártyával és készpénzzel is lehet fizetni. Jó tudni, hogy

nem adnak vissza, ha több készpénzt tettünk be, hanem egy bizonylatot adnak a különbözettel, amelyet fel lehet használni a soron következő fizetéskor.

A fizetőállomások beolvassák a vonalkódos számlákat, de be lehet vezetni a személyi számot is és ennek alapján ki lehet fizetni a helyi adót és illetéket. De nemcsak ez fizethető ki, hanem a büntetések, az útlevél és személyazonossági igazolvány díja is. A városvezetés szerint fontos, hogy már önkiszolgáló fizetőállomásokon is törleszti lehet a várossal szembeni kintlevőségeket, hiszen így a nap bármelyik órájában tudnak fizetni az adófizetők, és nem kell a hivatali nyitvatartást figyelembe vegyék.