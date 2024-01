Már a minisztérium ingerküszöbét is elérte az iskolaelhagyók magas száma

A körlevélben az is olvasható, hogy Romániában kötelező az óvodai, elemi, gimnáziumi és líceumi oktatáson való részvétel, és a szülőknek, vagy a kiskorú gyámjának biztosítani kell az ezekhez való hozzáférést.

Az a szülő vagy gyám, aki eltiltja a gyermekét a közoktatástól pénzbírságot kaphat, de akár börtönbüntetésre is ítélhető.

A minisztérium és a tanfelügyelőség legutóbb 2022-ben kért ilyen összesítést, amikor a koronavírus-járvány után tömegesen hagyták el a hazai közoktatást és választották az otthonoktatást a szülők, gyermekek. Az is hozzájárulhatott az újabb felméréshez, hogy

Mindezek tükrében kérik az iskolákat, hogy tájékoztassák a szülőket a kötelezettségeikről, írják össze és jelentsék a gyermekjogvédelemnél és a hatóságoknál azokat a szülőket, akik kivették gyermekeiket a rendszerből. Az a cél – teszik hozzá –, hogy ki lehessen vizsgálni, betartják-e a szülők a gyermek oktatáshoz való jogát. Azt is kérik, hogy az eseteket jelentsék a tanfelügyelőségnek is, aki továbbítja az adatokat a minisztériumba.

A szülőket az iskola igazgatója jelentette fel és hivatalból indítottak eljárást ellenük, úgy értékelve, hogy megtagadták a gyermekek tanuláshoz való jogát. Holott a szülők beíratták egy amerikai oktatási intézménybe gyermeküket és otthon foglalkoztak velük.

A bíróság úgy értékelte, hogy a szülők, akik közül az anyának nyolc osztálya volt, az apának pedig tizenkét osztálya, nem alkalmasak a gyermekeik otthoni oktatására; a döntés meghozatalakor figyelembe vették a gyermekek felmérésének eredményeit is. Ebből az derül ki, a bírósági iratok szerint, hogy a gyermekek félénkek az idegenekkel, a kortársaikhoz képest érzelmileg és tudásanyag szintjén is le vannak maradva. A szülőket kötelezték, hogy írassák vissza az iskolába gyermekeiket. Az élesdi bíróság döntése kevéssel karácsony előtt született, nem végleges és meg lehet fellebbezni.

Az iskola elhagyást is vizsgálják

Antal Levente, Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes a minisztériumi átirat kapcsán elmondta, ők azt kérték az iskoláktól, hogy minden olyan esetet jelentsenek, amikor a szülők kivették a gyermeket az iskolából. Ide tartoznak azok az esetek is, amikor esetleg külföldre telepedtek, de azok is, akik nem kívánják továbboktatni gyermekeiket, sehol. Maros megyére – az illetékes szerint – nem jellemző, hogy tömegesen vennék ki a diákokat az iskolából, de kétségtelen, hogy vannak esetek. Elmondta azt is, hogy