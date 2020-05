Magas fertőzésszámú megyékből jönnek a házalók Csíkszentdomokosra

Magas fertőzésszámmal rendelkező megyékből érkeznek ócskavas-felvásárlók egyre gyakrabban Csíkszentdomokosra. A házalók az egészségügyi mellett biztonsági kockázatot is jelentenek, és noha a helyi polgárőrség, illetve a rendőrég is rendszeresen fellép ellenük, mégis mindig visszatérnek.

Továbbra is kelendő az ócskavas. Más megyékből utaznak Csíkszentdomokosra a felvásárlók. Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Egyre gyakrabban tűnnek fel más megyékből érkező ócskavas-felvásárlók Csíkszentdomokoson, akik házról házra járva jelentős fertőzésveszélynek teszik ki a község lakosságát. A kockázat csökkentése érdekében a helyi polgárőrség felszólította a lakókat, hogy ne engedjék be otthonaikba a házalókat, és

ellenőrzéseket is tartanak, de megakadályozni nem tudják a nemkívánatos tevékenységet.

A házalók évek óta gondot jelentenek a település számára, az is előfordult már, hogy meglopták az egyedül élő időseket – tudtuk meg a csíkszentdomokosi polgárőrség vezetőjétől, Máthé Sándortól. Elmondása szerint a koronavírus-világjárvány hazai megjelenése után a gyorsan eszközölt szigorításoknak köszönhetően egy ideig távol maradtak a településtől, az elmúlt napokban azonban ismét egyre gyakrabban tűnnek fel ócskavas-felvásárlók. A jelenség a jelenlegi helyzetben azért is aggasztó, mert többségében

olyan megyékből érkeznek, ahol magas a fertőzöttek száma, például Vrancea és Bákó megyéből.

„Házról házra járnak, és aprópénzért összegyűjtik az emberektől az ócskavasat. Kockázatos, hogy beengedik őket az udvaraikra és érintkeznek velük, ezért is tettük közzé a felhívást. Ha már Hargita megye ilyen jól áll a fertőzöttek alacsony száma tekintetében, ezt az állapotot meg is kellene őrizni” – hangsúlyozta Máthé. Hozzátette, a jelenség megfékezése érdekében rendszeresen ellenőrzéseket tartanak.

A felvásárlóknak a tevékenységük szabályos keretek között történő lebonyolítása érdekében ki kellene fizetniük egy 50 lej értékű díjat az önkormányzatnál, ezt azonban az esetek túlnyomó többségében elmulasztják. Ennek hiányában a polgárőrség felszólíthatja őket, hogy hagyják el a települést, és gyakran a rendőrség segítségét is kérik. „A gond az, hogy

hiába küldik el őket, másnap úgyis visszatérnek, mintha semmi sem történt volna. Nem értjük, hogyan lehet, hogy idegenek egy fertőzött térségből ideutazhatnak, de egy helyi gazdának a mezőre kimenni is nehézséget jelent”

– nehezményezte Máthé. Arra is kitért, további problémát jelent, hogy a házalók néha csak álcának használják az ócskavas-felvásárlást, miközben valójában „felmérik a terepet”: megfigyelik, kik laknak egyedül, milyen értékeik vannak, majd éjszaka visszatérnek és ellopják ezeket. Többször történt már hasonló eset az elmúlt években a településen, például szerszámokat loptak el, és

ha nem érik tetten őket, később lehetetlen bizonyítani a bűncselekményt.

A más megyékből érkező házalók a legtöbb esetben szabálytalanul lépnek a megyébe, és pénzbírságra számíthatnak – szögezte le érdeklődésünkre Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Mint mondta, minden eset más, de általánosan elmondható, hogy ezekben az esetekben nem elegendő a lakhely elhagyásakor szükséges egyéni felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése.

A kereskedelmi tevékenységhez egyéb engedélyek is kellenek, illetve mivel a vasbegyűjtő telepek zárva vannak, a más megyékben történő gyűjtésnek egyébként sincs elfogadható oka.

A szóvivő azt is elárulta, hogy az elmúlt időszakban a megye több pontján is pénzbírságokat róttak ki ócskavas-felvásárlóknak, például Csíkszentdomokoson. A továbbiakban is bírságolni fognak minden olyan esetben, amikor az illető nem tudja megindokolni a lakhely elhagyását sem munkáltatói, sem egyéni felelősségvállalási nyilatkozattal. Ebben a lakosság segítségét is kérik, mivel csak akkor tudnak közbelépni, ha tetten érik és azonosítják őket. Ezért bárki, aki illetéktelen személyeket észlel a megyében, tárcsázza a 112-es egységes segélyhívószámot.