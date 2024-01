Ma is összefogásra van szükség – a madéfalvi veszedelemre emlékeztek Marosvásárhelyen

Őseink állhatatossága ma is példamutatással szolgál, ők nem hajtottak fejet az idegen hatalmak előtt, ez ma is követendő példa – jelentette ki vasárnap este Marosvásárhelyen, a madéfalvi veszedelem évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

fontosnak tartják, hogy Marosvásárhelyen, Székelyföld fővárosában is emlékezzenek és emlékeztessenek, hangsúlyozva, hogy Marosvásárhely most is szerves része Székelyföldnek.