Lovas- és kultúrfesztivál lesz Kissolymosban

Tizedik alkalommal hívják életre a Székely lovas- és kultúrfesztivált Kissolymosban szombaton. A rendezvény színes programokkal várja a látogatókat – áll a szervezők szerkesztőségünknek is eljuttatott közleményében.

A szombat reggeli ünnepélyes megnyitót követően kezdetét veszi a Sólyom Cup, amelynek során ügyességi és díjugrató versenyen bizonyíthatnak a lovasok két kategóriában: a 10 év alattiak és a 10 év felettiek is összemérhetik tudásukat. Emellett lovastorna, katyófőző verseny, kézművesruha- és ékszerbemutató is lesz.

A látogatók ugyanakkor részt vehetnek Pászka Lehel világrekorder lovasíjász-bemutatóján, majd néptánc és nótaest zárja a rendezvényt Szabó István zenekarának részvételével.

A szervezők a családosokra is gondoltak, ennek megfelelően egész napos családi programok is zajlanak majd a fent felsoroltak mellett, íjászat és vesszőkötés formájában. A gyerekek kipróbálhatják magukat az agyagozásban és nemezelésben, ugyanakkor szövősarok és állatsimogató is helyet kap a rendezvényen, amelyre minden érdeklődőt várnak a szervezők.