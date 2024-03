Lombsétány is épül a csillagvizsgáló mellé Székelyudvarhelyen

Ugyan egyelőre még hiányos a lombsétány és a csillagvizsgáló Székelyudvarhelyen, már látszik a projekt kivitelezésének vége, és várhatóan augusztusra be is fejezik – tudtuk meg a helyszínen tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.

Lombsétány is épül a székelyudvarhelyi csillagvizsgáló közelében, amely tanösvényként is fog szolgálni, várhatóan nyár végén már használatba is vehetik a székelyudvarhelyiek a szabadidős területet.

Az elhanyagolt városi területek rehabilitációját és új zöldövezetek létrehozását támogató Regionális Operatív Program keretében pályázta meg a város a csillagvizsgáló környékének átalakítását. A csereháti városrészen így