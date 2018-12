Levelek Betlehemből, a karácsony fővárosából

• Fotó: Tarsoly Mátyás

– írja Tarsoly Mátyás testvér –, még határátlépés is van. Ellenőrzik az útleveleket, igazolványokat – többnyire akkor mikor beutazunk, átutazunk. Betlehem maga palesztin terület, aminek megvan a saját vezetése, mégis el van szigetelve, és nagymértékben függ a zsidó államtól. Az itteni polgárok, ha át akarnak menni, rendelkezniük kell olyan igazolvánnyal, amelyet az Izraeli állam bocsátott ki, mert anélkül nem engedik át, visszafordítják. (…) Eddig csak Európán belül utaztam, ezért rengeteg kihívás, tanulni valóm van, és idegen a nyelv is.

A ma 27 ezer lakosú város Palesztinában, Ciszjordániában, Jeruzsálemtől mindössze tizenkét kilométerre fekszik – gyalogosan és autóval is elérhető. „Az egyetlen dolog, ami számomra érdekes és meglepő most is, hogy mindamellett, hogy

Betlehemben az adventi időszak megnyitását különösen is megünneplik. A kusztos, a ferences tartomány elöljárója ünnepélyes keretek között bevonul Betlehembe. A bazilika előtt a testvérek két sorba felsorakoznak, mögöttük pedig a gyerekek, a cserkészek, a város lakói és előkelőségei. Idén is a Születési bazilikán keresztül a Szent Katalin templomba, majd délután ünnepélyes vesperás közepette vonultak a testvérek a kusztossal egyetemben a születés barlangba, ahol megtömjénezték a szent helyet, majd az örökmécses lángját – ugyanis az elöljáró erről gyújtotta meg az adventi gyertyát.

„Mint minden templomban, itt is rengeteg háttérmunka folyik azért, hogy a templom, a szent helyek kellőképpen elő legyenek készítve az ünnep megüléséhez. Betlehemben különösképpen is nagy ünnep a karácsony, mivel ez az a hely, ahol a Menny és a Föld találkozik, ahol az Úr Jézus megszületett, és azóta is minden évben újjá születik mindannyiunk szívében” – vallja Mátyás testvér. Levelében kitért a jászol felállítására, a karácsonyfák feldíszítésére, a templom díszítésére is. „Mi itt Betlehemben már több mint egy hete nekifogtunk az előkészületeknek, a liturgikus eszközök előkészítéséhez, hogy minden a legnagyobb rendben legyen, mire elérkezik az a pillanat, amit mind olyan nagy örömmel várunk.

Itt még inkább átjár mindent eme eseménynek a várása.”

Két nappal karácsony előtt az egész város pezseg. A helyi tévések már megérkeztek, és elkezdték felállítani eszközeiket, úgy a köztéren, mint a templomban, és nem utolsó sorban a születés barlangban – ott viszont csak visszafogottan. A turisták, az ide zarándokolók már körbejárták a várost, a szentélyt, hogy lássák, honnan lehet majd a legjobban követni a szentmisét.