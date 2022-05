Lesz útjavítás Szécsenyben, de a korszerűsítés még odébb van

A Szeredai-fürdőtől kezdődő makadámút idén a szokásosnál is leharcoltabb állapotban van, így

Ilyen körülmények között különösen abszurdnak tűnnek a 30 kilométeres óránkénti sebességkorlátozásra figyelmeztető táblák is, mert terepjáró hiányában nemhogy túllépni, megközelíteni is nehéz ezt –

– közölte Bors Béla. Elmondta azt is, hogy a most következő javítások után nyáron, illetve ősszel is, amennyiben szükség lesz rá, beavatkoznak a makadámutakon.