Lemondott a Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes a katolikus iskola körüli áldatlan helyzet miatt

Lemondott Illés Ildikó a Maros megyei főtanfelügyelő-helyettesi posztjáról, döntését a marosvásárhelyi katolikus iskola miatt kialakult áldatlan helyzettel magyarázza. 18 év tanfelügyelőségi munka után a sajtónak könnyek között jelentette be szándékát.

Tizennyolc éve dolgozik a Maros Megyei Tanfelügyelőségen Illés Ildikó, aki 2008-tól töltötte be a helyettes tanfelügyelői pozíciót. Munkaköri leírása mellett egyik fő prioritása volt a magyar oktatás helyzete Maros megyében.

„Szeretném leszögezni, hogy én mindig is kiálltam a katolikus iskola létrehozása mellett.

Voltam hurcolva is ártatlanul, az ügy még nincs lezárva. Most is támogattam és támogatom az iskola újra alapítását