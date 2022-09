Jogi útvesztőbe került a katolikus iskola újraalapítása

A Maros Megyei Tanfelügyelőség félreértelmezte a helyzetet és a metodológiát – állítja Frunda Csenge, a marosvásárhelyi önkormányzat RMDSZ-frakciójának vezetője, rámutatva, hogy a tanfelügyelőségnek most nem volt dolga, hogy véleményezze a marosvásárhelyi katolikus iskola létrehozását. Az önkormányzati képviselő szerint azonban még nem kell teljesen letenni arról, hogy a következő tanévben elindulhasson az új felekezeti iskola.

„Augusztus 31-éig kellett volna tudomásul vegyék a határozatot, illetve azt a szándékunkat, amellyel módosítani akartuk a jövő évi iskolahálózatot. Ezt kellett volna tovább küldjék ők is az ARACIP-nek (oktatás minőségét felügyelő ügynökség). Ez nem történt meg. Nem szeretnék összeesküvés-elméleteket gyártani, de valamiért különböző módon értelmezték az amúgy nagyon tiszta és tényszerű metodológiát.

A politikus hozzátette, a tanfelügyelőség ráadásul nem is az a szerv, amely egy tanácshatározat törvényességéről kéne döntsön.

A Maros megyei Tanfelügyelőség főtanfelügyelő-helyettese, Illés Ildikó is azt hangsúlyozta lapunknak, hogy

a tanfelügyelőség most nem kellett jóváhagyását adja a katolikus iskolához, ezért is szavazta meg ő is az intézmény határozatát.