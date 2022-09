Akadályozzák a katolikus iskola újjáalapítását

Illés Ildikó Maros Megyei főtanfelügyelő-helyettes a Székelyhonnak elmondta: a szerda délutáni vezetőségi ülésen ő a halasztás ellen szavazott, és ezt jegyzőkönyvbe is vetette.

Nem akartam, hogy kifussunk az augusztus végi határidőből, ezért a halasztás ellen szavaztam. Azt mondtam a többieknek is, hogy ez csak egy javaslat, nem döntés még. A többség azonban törvénytelennek találta az önkormányzat határozatát, a vezetőségi ülés előtt küldtek egy átiratot erről a minisztériumnak, és kérték, hogy véleményezze a kérdést. A minisztérium azonban nem válaszolt, ezért döntöttek a halasztás mellett

Kallós Zoltán, az RMDSZ oktatásügyi államtitkára a Székelyhonnak kiemelte, a marosvásárhelyi önkormányzat az egyház és a szülők kérésére alapozva kérte, hogy induljon el a katolikus iskola újjáalapítása. „Elsődleges lépésként augusztus 31-ével bezárólag az önkormányzatnak az iskolahálózat módosítási szándékát kell jeleznie. Ezt az önkormányzat tudomásom szerint meg is tette, elküldte az ARACIP-hez és a tanfelügyelőségnek a határozatot.

Innentől kezdve én nem nagyon értem, hogy miről beszél a tanfelügyelőség, mert egyelőre nekik nincsen semmi tisztségük ebben, hogy döntsenek bármit is.

Egyelőre az önkormányzat jelezte ezt a szándékát, hogy módosítani szeretné az iskolahálózatot a 2023-24-es tanévre, erről pedig döntés valamikor a decemberi hónap folyamán fog történni a módszertan szerint. Mindig akkor határozzák meg az iskolahálózatot a következő tanévre. És abban a pillanatban majd, hogy ha az önkormányzat javaslata nem kapja meg a tanfelügyelőség jóváhagyását, akkor valóban az ilyen helyzetekben a minisztérium dönt majd arról, hogy az iskolahálózat módosul vagy sem” – fogalmazott az államtitkár. Hozzátette, egyelőre most csak az előkészítési fázisban vannak, amikor az önkormányzat jelezte a szándékát, elküldték az ARACIP-hez, ők pedig majd ki kell szálljanak és külső ellenőrzést kell végezzenek ahhoz, hogy megállapítsák, hogy teljesülnek-e azok a feltételek, hogy iskolát lehessen alapítani.

reméli, mindenki megérti azt, hogy mennyire fontos ez az ügy a marosvásárhelyi magyar közösségnek; illetve megértik azt is, hogy ez az iskolaalapítási törekvés nem valakik ellen irányul, hanem valami mellett kardosokodnak a marosvásárhelyi magyar közösség tagjai és képviselői.

Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke, az RDMSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke is azt hangsúlyozta, hogy a marosvásárhelyi önkormányzat szintjén a politikai akarat egyértelműen megmutatkozott, a képviselő-testületben közel kétharmados többséggel fogadták el az iskolahálózat módosítására vonatkozó javaslatot. „A helyi közösség, az egyház és a szülők mind a tanfelügyelőség, mind pedig az önkormányzat felé jelezték azt az igényt, hogy megalakuljon jogilag egy új oktatási intézmény – ezt a fajta erős közösségi akaratot senki nem vitathatja el.

– szögezte le Kovács. Rámutatott, nincsen lezárva semmi, az iskolaalapítás folyamatát folytatni fogják. A következő lépésben megtesznek mindent, amit a törvény és a módszertan előír. „Adott pillanatban a tanfelügyelőségnek úgyis állást kell foglalnia ebben a kérdésben. A következőkben az várható, hogy az ARACIP is eljár ebben a kérdésben. Információink szerint a tanfelügyelőség valamilyen átirattal fordult a minisztériumhoz, így bízunk abban, hogy a szaktárca is előbb-utóbb választ ad” – fogalmazott a Maros Megyei Tanács alelnöke.

A prefektus elmosolyodott, amikor felvetettük, hogy egyik elődje, az azóta nacionalista politizálásra „szakosodott” Marius Paşcan felszólította, hogy kötelessége megtámadni azt az önkormányzati határozatot, amely az iskolaalapítás első lépésének számít. A Népi Mozgalom (PMP) szélsőséges nézeteket valló országos alelnöke szerint a marosvásárhelyi tanácsosok törvénytelenséget követtek el azzal, hogy egy, a bíróság által felszámolt iskolát próbáltak meg újraalapítani. „Léteznek bizonyos törvényes lépések, amelyeket be kell tartanunk. Elsősorban a polgármesteri hivataloknak tíz napon belül át kell küldeniük az önkormányzati határozatokat, ami meg is történt. Másodsorban a prefektúra jogi apparátusának hat hónap áll rendelkezésére, hogy megállapítsa, döntésével a tanács betartotta vagy sem a törvényes előírásokat. Jelen pillanatban nekem ezt nincs honnan tudnom” – jelentette ki Togănel. Mivel az iskola újjáalapításában meghatározó szerepet játszik a tanfelügyelőség is, arra lettünk volna kíváncsiak, hogy Fănică Niţă mennyire tartja jogosnak az egyház és általában a magyar közösség követelését. Válasz helyett a tanfelügyelő arról kezdett beszélni, hogy minden egyes intézmény alapítása többlépcsős folyamatot feltételez.