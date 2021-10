Lemond a földgázkereskedői engedélyéről a Hargaz, más szolgáltató veszi át a klienseiket

A megugrott energiaárak következtében a Hargaz Hargita Kft. azt a döntést hozta, hogy kéri a gázkereskedelemről szóló engedélyének visszamondását, de a gázhálózat üzemeltetést továbbra is végezni fogják. A cég így próbálja megelőzni a fizetésképtelenséget. November 1-től már nem szolgáltatnak gázt a mintegy 7500 érintett fogyasztónak.

Tájékoztató levélben értesítette a fogyasztókat a gázszolgáltató, hogy 2021. október 6-án megkezdték a gázkereskedői engedély visszavonásának eljárását, ennek következtében

november elsejétől nem tudják folytatni ezt a tevékenységet.

A cég döntéséről Kovács Domokost, a Hargaz technikai igazgatóját kérdeztük.

Nehéz döntés

Ezt a sajnálatos lépést azért tettük meg, mert nem tudtuk biztosítani a gázvásárt novembertől kezdődően, ugyanis a tőzsdén beszerzendő földgázt előre kell fizetni, és nincs az a pénzmennyiségünk, amivel ezt a megnövekedett árat ki tudnánk fizetni

– fogalmazott a cég technikai igazgatója. Hozzátette: „azért, hogy ne váljunk fizetésképtelenné, cégünk két engedélyének egyikéről, a gázkereskedelemről lemondunk. A gázhálózat-üzemeltetést a továbbiakban is folytatni kívánjuk.”

A döntést megelőzően két ízben is árdrágításról értesítette a fogyasztókat a cég, végül mégis úgy döntöttek, hogy a megemelt árak ellenére sem tudják folytatni ezt a tevékenységet.

Hargita megyében megközelítőleg 7500 fogyasztót érint ez a lépés, több csíkszéki települést; ugyanakkor Gyergyószentmiklóson például 340 természetes és 78 jogi személyt

– tudtuk meg a szolgáltató képviselőjétől. Kovács Domokos elmondta, a fogyasztóknak jogukban áll új szolgáltatóval szerződést kötni, de akik nem választanak új szolgáltatót, azok sem maradnak fűtőanyag, azaz földgáz nélkül, őket egy végső szolgáltató veszi át.

Mindenképp a fogyasztó jár rosszul

Ezt erősítette meg Nagy-Bege Zoltán, az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) alelnöke is, azt azonban hozzátette, hogy

akik nem választanak szolgáltatót, valószínűleg magasabb áron jutnak majd földgázhoz.

„Az üzemeltető nélkül maradt ügyfeleket átveszi egy úgynevezett végső szolgáltató – most még nem tudjuk, hogy novemberre ki lesz ez, de azt tudni kell, hogy sajnos viszonylag magas áron kapják majd a gázt ezek a fogyasztók.”

Az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság alelnöke elmondta, a végső szolgáltatót a hatóság a listán szereplő szolgáltatók közül minden hónapban külön nevezi meg. Itt fel kell tüntesse mindenki az adott hónapra érvényes árait, és a legalacsonyabb árat kínáló végső szolgáltató veszi át az adott hónapban azokat a fogyasztókat, akik szolgáltató nélkül maradtak.

Hogyan tovább?

Gyergyószentmiklóson, több olyan háztartás is van, ahol csak nemrégiben nyújtottak be kérést a gázhálózatra való rácsatlakozásra, a rendszer kiépítését továbbra is a régióban a Hargaz fogja végezni – mondta el az ANRE alelnöke.

A hálózatok kiépítésére és kezelésére vonatkozó licence a Hargaznak nem fog megszűnni, a vezetékek továbbra is az ő tulajdonában maradnak és a csatlakozási igényléseket is hozzájuk kell leadni

– hangsúlyozta Nagy-Bege Zoltán. Amikor majd a gázvezeték és csatlakozás kiépítése megtörtént az adott háztartásnál, az igénylő kereskedői szerződést köthet bármely romániai gázkereskedővel.