Lekerül a sziréna az ANAF-os autókról

Intenzív, élménydús évadot zárt a székelyudvarhelyi színház

Új bérlettípussal, ősbemutatókkal és bővülő társulattal indul ősszel a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház új évada, a nyári időszakban pedig több előadást is előkészít a társulat. A most lezárt évad is mozgalmas volt.