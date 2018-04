Lassan haladnak az újjáépített atyhai templom berendezésével

A belső bútorzat még nem készült el, és az ehhez szükséges pénznek is csak alig több mint fele van meg, de karácsony óta már az újjáépített templomban tartják a miséket Atyhában. A 2016 őszén villámcsapás miatt leégett templomot közösségi összefogással múlt év őszére újjáépítették, de a híveket még a haranglábból hívják misére, mivel a decemberben kiszállított új harangokat nem sikerült felszerelni.

„Olyan lassan megy minden! Régebben volt egy mesterember, ő volt a kőműves is, ács is, most ezt mind külön le kell zongorázni ahhoz, hogy elindulhassanak a dolgok” – jegyezte meg Adorján Imre atyhai plébános.

A 2016. szeptember közepén villámcsapás miatt leégett római katolikus templomot tavaly ősz végére sikerült újjáépíteni, azonban a vastag falakra felvitt vakolat és festék nem tudott kiszáradni, elég nagy helyen kiütött rajtuk a penész.

Egy kis párátlanítóval igyekeztek ezen segíteni, nem túl nagy sikerrel, de az utóbbi napok melege lehetővé tette, hogy folyamatosan nyitva hagyják az ajtókat, így a huzat jó szolgálatot tesz. Gyógyító vakolat került a falakra, ami a plébános tudomása szerint kivonja belőlük a salétromot, kiszáradás után pedig újrafestik.

Már karácsony előtt elkészültek a harangok, szerették volna, ha szenteste ezek hangja szólal meg, de nem sikerült időben megszerezni az engedélyeket, így hiába lett meg időben a torony és az annak felső részébe vezető lépcsőzet.

Húsvétkor is csak a haranglábból szólalt meg az új kisebbik harang, mellette pedig az, amelyet Lázár Imre székelyudvarhelyi harangöntő kölcsönadott az atyhaiaknak. A nagy és a középső harang a plébánia udvarán ponyva alatt várja, hogy helyére kerüljön.

A 60 kilogrammos kisebbet Magyarországon öntötték, egy ottani orvosi társaság adományaként, a középső, 160 kilogrammosat Lázár Imre ajándékként öntötte, a 300 kilogrammos nagyot pedig a korondi önkormányzat adományozta a falunak.