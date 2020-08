A körforgalom, aminek van hosszúsága, szélessége

Átalakították Marosvásárhely egyik legnagyobb és a gépkocsivezetőknek a legtöbb bosszúságot okozó körforgalmát, az Aranykakas melletti útkereszteződésben lévőt. A városháza szakigazgatója szerint ez már nem is igazi körforgalom, hanem irányított útkereszteződés, és az eddigi visszajelzések szerint lassabban, de biztonságosabban lehet áthaladni rajta.

Tojás alakú lett a körforgalom. Még szokják az újdonságot a gépkocsivezetők • Fotó: Haáz Vince

„Inkább irányított útkereszteződésnek nevezném, mint körforgalomnak. Ez ideiglenes, hiszen a rendőrség és a gépkocsivezetők visszajelzései alapján változtatni lehet rajta. Előreláthatóan augusztus végéig marad így, de az is lehet, hogy megvárjuk vele az iskolakezdést, hiszen akkor a jelenleginél sokkal több gépkocsi fog elindulni, áthaladni.”

A városháza területrendezési szakosztálya, a közlekedésügyi rendőrséggel közösen az eddigi körforgalom átalakításáról döntött. Szombatra virradóan alakították át az ideiglenes, műanyag akadályokkal jelzett útkereszteződést. Mint a városháza szakigazgatója, Florian Moldovan a Székelyhonnak elmondta, hajnali négyig voltak a helyszínen, hogy megtalálják a mostani formáját. Most

Az sem titok, hogy továbbra is sokan nem tudnak a körforgalom szabályai szerint közlekedni. Emiatt az elmúlt években itt heti szinten koccanások voltak, és napi szinten bosszús sofőrök tülköltek egymásnak.

a főtér felől érkezők nem látták át teljesen a körforgalomban lévő autókat, így akkor is behajtottak, amikor várniuk kellett volna a sorukra.

Marosvásárhelyen az Aranykakas melletti útkereszteződésnél több fontos útvonal találkozik: a volt Kossuth, a Sörház (Sinaia) utca és a Mátyás király tér, de a Kárpátok sétányát is innen kell/lehet megközelíteni. A marosvásárhelyi városháza évekkel ezelőtt egy ideiglenes körforgalommal próbálta szabályozni a gépkocsiforgalmat, több-kevesebb sikerrel. Gondot okozott ugyanis, hogy

Mire kell figyelni?

Moldovan Florian szerint két fontos szabályt kell betartaniuk a gépkocsivezetők, hogy akadálymentes legyen a közlekedés.

Elsősorban nem óránkénti 70 kilométerrel, hanem csak 30-as sebességgel kell behajtani a körforgalomba,

illetve mindenkinek tartania kell a saját sávját, azon kell haladnia. Ez azt is feltételezi, hogy eleve azt a sávot kell elfoglalni, amelyen közlekedni akar.

„A rendőrség a hét elején a helyszínen figyelte a közlekedést. Visszajelzéseikből tudjuk, hogy két utánfutós tehergépkocsi is át tud gond nélkül haladni a kialakított útkereszteződésben, ha betartja a saját sávját és a megfelelő sebességgel hajt be a körforgalomba. A sávokat sárgával festettük fel az úttestre, azokat követve kell haladni. Úgy értékeljük, most pár nap után, hogy az átalakításnak köszönhetően lassabban, de biztonságosabban lehet áthaladni ezen az útkereszteződésen.”

Megoszló vélemények

A gépkocsivezetők véleménye megoszlik az újítással kapcsolatban. Van, aki jónak találja a változtatásokat, és véleménye szerint a sávokat követve könnyeben át lehet hajtani az útkereszteződésen. Mások azt díjazzák, hogy a nagy piac felől érkezőknek végig két sávon lehet közlekedni (eddig egy ideig három sáv volt, majd kettőre szűkült). Egyesek szerint azonban ez nem jó, mert egyiket a tehergépkocsik foglalják el, és a fennmaradó egy sáv kevés a személygépkocsiknak.