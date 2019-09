Különleges érettségi találkozó: akik mindenhol helytálltak az iskolában elsajátított szaktudásukkal

A marosvásárhelyi fémipari középiskolában a 40-es 50-es években, de később is rajztömbbel mentek felvételizni a legények és csak az jutott be, aki megírta a 7-es általánost. Az egyik legfontosabb tantárgy a műszaki rajz volt és akinek sikerült elvégezni az iskolát a hadügyminisztériumban, nagyüzemekben, de még a repülőgyárban is megállta a helyét.