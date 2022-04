Közéleti felelősségvállalásról Bölöni Lászlóval

A világ ma már nemcsak egykori híres futballistaként, 102-szeres román válogatottként, sikeres edzőként ismeri, hanem karakteres véleménnyel rendelkező, azt rendre közzé is tevő közéleti emberként is. Bölöni Lászlóval nemcsak futballról, hanem világnézeti meggyőződéseiről, magyarsága megéléséről is beszélgettünk.