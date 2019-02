Közelebb kerültek a gyergyói gyerekek az ehető iskolakiflikhez

Továbbra is sok a panasz Gyergyószentmiklóson a tej-kifli programban a kisiskolásoknak biztosított péktermékekre. A rossz minőségű tordai kiflik miatt a szülők aláírásokat gyűjtöttek, amelyeket panaszleveleikkel és bizonyítékokkal együtt Barti Tihamér nyújtott be az illetékes hatóságoknál.

Ehetetlen péktermék. A gyergyói édesanyák is szeretnék, hogy a jelenleginél jobb minőségű kiflit kapjanak a gyermekeik • Fotó: Gecse Noémi

A Fészek, a Gyergyói Édesanyák Egyesülete január közepén kezdeményezett eljárást, hogy a megfelelő hatóságoknál tegyenek panaszt a rossz kifli miatt.

Céljuk, hogy más Hargita megyei településekhez hasonlóan ott is változás történjen, és az ehetetlen péktermék helyett friss, finom kiflit kapjanak a gyermekek.

Minőségi kiflit szeretnének, gyűjtik is érte az aláírásokat Felhívást tett közzé kedden a Fészek – Gyergyói Édesanyák Egyesülete, kérve az érintett családokat, hogy aláírásukkal járuljanak hozzá kezdeményezésükhöz, amellyel a tej-kifli programban biztosított péktermékek minőségi javulását kívánják elérni. Felhívást tett közzé kedden a Fészek – Gyergyói Édesanyák Egyesülete, kérve az érintett családokat, hogy aláírásukkal járuljanak hozzá kezdeményezésükhöz, amellyel a tej-kifli programban biztosított péktermékek minőségi javulását kívánják elérni.

A felhíváshoz további három településen élő szülők, pedagógusok csatlakoztak. Két hét alatt összesen 750 aláírás gyűlt össze, Gyergyószentmiklóson 303-an, Gyergyóalfaluban 264-en, Gyergyócsomafalván 165-en, Gyergyóújfaluban pedig 18-an fejezték ki nemtetszésüket.

HIRDETÉS

Továbbá az említett településeken bizonyítékkal is szolgáltak a szülők: a kifli csomagolásán sok esetben nem volt feltüntetve a gyártás időpontja, a szavatossági idő, de volt olyan is, hogy hiányzott egy darab a becsomagolt kifliből, és vittek haza a gyermekek penészes, száraz és kemény pékterméket is. Többször előfordult, hogy 2-3 dekagrammal kisebb volt a kifli, mint kellett volna – közölte a Fészek elnöke, Barabás Orsolya.

Az összegyűjtött aláírásokat és bizonyítékokat egy, az aláírásgyűjtő íveket kézjegyükkel ellátó szülők nevében megfogalmazott panaszlevélhez csatolták,

amelyet Barti Tihamér, a Gyergyó Területi RMDSZ elnöke iktatott a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőségen, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóságon és Hargita Megye Tanácsánál február 4-én.

Úgy gondolom, hogy hasznos a szülőknek ez a megmozdulása, hiszen ezáltal kimutatták, hogy mennyire nincs rendben az, amit egy tordai cég művel, hiszen ehetetlen kiflit kapnak a gyerekek. Nagyon remélem, hogy ezzel a lépéssel pontot tudunk tenni ennek az ügynek a végére, és a gyerekeink finom és friss kiflit kapnak

– fogalmazott Barti Tihamér. A gyergyói édesanyák is a helyzet mielőbbi megoldásában reménykednek.